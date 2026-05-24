Julieta Venegas busca en sus recuerdos en Tijuana, su origen

Una mujer en el norte de México recuerda sus orígenes en Tijuana, su lugar y su identidad. Se expresa a través de su música y su escritura.

Hay una esquina en el norte de México, donde el desierto se rinde ante el Pacífico y la frontera se dibuja con muros que intentan separar la vida.

En esa esquina, una mujer busca en sus propios recuerdos el sonido de su origen. No es una búsqueda ruidosa. Es, más bien, un reencuentro lento, una reconciliación con la geografía que la vio nacer. Después de un largo paso por el laberinto de Ciudad de México, donde las distancias a veces se miden en el olvido, ella ha vuelto a Tijuana.

O quizá, en realidad, nunca se fue.

"Tijuana sigue siendo el lugar donde yo llego y... bajo todas las defensas", explica Julieta Venegas, acomodándose para una conversación que apenas durará pocos minutos, pero que tiene el peso de los años acumulados. "Estoy en mi territorio. Hay un lugar siempre en el mundo que tiene eso"





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