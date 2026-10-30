Julieta Venegas ofrece concierto gratuito en Cuernavaca por Festival Miquixtli

La cantante mexicana Julieta Venegas se presenta en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca, como parte del Festival Miquixtli 2026, una celebración del Día de Muertos con actividades culturales y artísticas.

EntretenimientoNatalia LafourcadeCampeón Gabacho Es 'Una Historia de Nuestra Cultura': Jonás Cuarón en Entrevista con N+ La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas ofrecerá un concierto gratuito en Cuernavaca, Morelos, como parte de las actividades del Festival Miquixtli 2026, una celebración dedicada a las tradiciones del Día de Muertos.

Julieta Venegas actúa en el Festival Miquixtli

El espectáculo forma parte de la cartelera cultural Xochicalco, bajo el lema "Tierra de Encuentros", con el que Morelos busca reunir distintas expresiones artísticas y culturales durante las celebraciones de esta temporada. La presentación será este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el centro de Cuernavaca.

Also read La saltadora de longitud española Julieta Gallego murió en el choque de trenes de Toledo

El acceso al concierto de Julieta Venegas será gratuito, por lo que las personas interesadas podrán acudir a disfrutar de su música como parte de las actividades programadas para esta edición del festival. El Festival Miquixtli se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con actividades en Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Tepoztlán.

Programación cultural incluye desfiles y gastronomía

La programación contempla propuestas para diferentes públicos, entre ellas recorridos por ofrendas, muestras de cartonería, exposiciones, gastronomía, música y actividades relacionadas con las costumbres de las comunidades de Morelos y otras regiones del país.17:00 horas: Desfile Miquixtli, con recorrido por avenida Morelos, calle Hidalgo y bulevar Juárez.19:00 horas: Concierto de Julieta Venegas, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar.20:00 horas: Pasacalles y Leyendas de Zacualpan, en el Callejón de la Herradura.