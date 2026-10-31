Julieta Venegas reúne a más de 12 mil personas en el Festival Miquixtli 2026 de Cuernavaca

Julieta Venegas desbordó la Plaza General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca con más de 12 mil asistentes durante el Festival Miquixtli 2026 del Gobierno de Morelos.

La cantautora Julieta Venegas reunió a más de 12 mil personas en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar de Cuernavaca, en una noche que celebró la edición 33 del Festival Miquixtli 2026, organizado por el Gobierno de Morelos a través de la Secretaría de Cultura. El concierto, enmarcado en las festividades del Día de Muertos, congregó a distintas generaciones que corearon sus canciones desde temprana hora.

Un recorrido por sus éxitos en Cuernavaca

Durante su presentación, Julieta Venegas interpretó temas como Lento, Algo está cambiando, Andar conmigo, Eres para mí, Me voy, Limón y sal y El presente. La artista conquistó al público que abarrotó la plaza y sumó una experiencia especial a la celebración de la memoria y la vida.

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La jornada también contó con la participación de Luna López, cantante originaria de Zacatepec y finalista del certamen México Canta. Su presentación dio presencia al talento morelense dentro de una cartelera que combina propuestas locales con figuras reconocidas.

Actividades del Festival Miquixtli en Morelos

La edición 33 de Miquixtli, bajo el lema Caminos que nos unen, continúa hasta el 1 de noviembre con alrededor de 150 actividades distribuidas en Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla, Puente de Ixtla y Zacualpan de Amilpas. Veracruz es el estado invitado de esta edición.

La oferta incluye conciertos, ofrendas, danza y propuestas dirigidas a las infancias. El festival busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural que articula tradición, arte y comunidad en el estado de Morelos.

Desfile monumental por la memoria y la vida

Antes del concierto, las calles del Centro Histórico de Cuernavaca se llenaron para el desfile monumental del Festival Miquixtli 2026, en el que participaron mil 200 personas ante 15 mil espectadores. El recorrido contó con la presencia de la gobernadora Margarita González Saravia y de María Xóchitl Molina González, secretaria de Cultura de Veracruz.

El desfile inició con las letras monumentales de Miquixtli y el carro alegórico del colibrí azul, insignia de esta edición, entre cempasúchil, flores y mariposas. Las raíces morelenses estuvieron representadas por guerreros águila y jaguares, concheros, mujeres xochicalcas y el contingente afromorelense.

También participaron bailarines del Centro Morelense de las Artes, bandas de viento, alebrijes y personajes históricos que mostraron distintas facetas de la identidad estatal, acompañados por la Kamikaze Beat Band.

Productores de flor de gallo innovan en Oaxaca

En San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, la familia de Jesús Hernández Santiago se dedica desde hace más de cinco generaciones a la siembra y cosecha de flor de gallo. La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 los llevó a innovar y convertirse en pioneros en el cultivo de siete colores de esta planta emblemática del Día de Muertos.

Jesús Hernández, productor con 18 años de experiencia, explicó que la flor nativa que cultivaban sus antepasados tiene mucho tiempo en la comunidad, aunque no existe un dato preciso sobre su origen. La tradición familiar se remonta a cinco generaciones y los abuelos relataban que desde mucho antes ya se cultivaba el color solferino.

Con la emergencia sanitaria de 2020, fue el primero en impulsar la siembra de diferentes variedades de la flor, iluminar los campos y promover festivales que aprovechan la tradición de los cultivos en la zona. Una de sus primeras iniciativas fue difundir en redes sociales información sobre la comunidad, la siembra de hortalizas y flores, e invitar a la población a visitar la zona.

La reacción fue inmediata y exitosa. San Antonino Castillo Velasco se distingue por ser tierra de flores y horticultores, y gracias a la difusión han llegado visitantes nacionales y extranjeros. Este es el sexto año que se celebra el Festival del Corte de la Flor de Cresta de Gallo, conocida también como borla, terciopelo, mano de león, pavo, moco de pavo, color de obispo y Santa Teresa, según cada entidad.

Cada año, Jesús Hernández selecciona las semillas de las flores de gallo que brotarán en diferentes tonalidades. El color tradicional en San Antonino Castillo Velasco es el solferino, y en su campo resaltan las flores verdes, anaranjadas, rojo carmín, amarillo escarlata, rosa mexicano y guinda oscuro.