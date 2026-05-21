Julio César Chávez Jr. arrested on Wednesday, sparking family drama

The son of the late boxing legend NAME is added to the Register of Detainees on Wednesday, adding to the family's drama. Omar Chávez Jr., known in the boxing world as 'Business Man', is arrested by elements of the Preventive Police State, later transferred to the provincial jail known as Dur̳n.
El hijo del mítico
Al igual que su padre, ha tenido ingresos recurrentes a clínicas de rehabilitación por problemas de abuso de sustancias, un tema que ha generado múltiples roces públicos y mediáticos dentro de la familia. En 2025 fue detenido por autoridades de Estados Unidos debido a acusaciones de la Fiscalía General de la República de México, que lo señalaba por presunto tráfico de armas y supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Tras ser deportado a México, el boxeador negó tajantemente los cargos y quedó libre bajo proceso legal. Omar Chávez fue arrestado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública en Culiacán, Sinaloa, en mayo del 2026. Fue ingresado de inmediato al Centro Penitenciario de Aguaruto
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