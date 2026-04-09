Julio César Chávez y Jorge Arce se enfrentarán en Puebla en una pelea de exhibición con causa

El gobernador de Puebla anuncia la pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Arce como parte de La Feria, con el objetivo de promover el deporte y luchar contra las adicciones.

El gobernador de Puebla , Alejandro Armenta, anunció con gran entusiasmo la emocionante pelea de exhibición entre dos leyendas del boxeo mexicano: Julio César Chávez y Jorge Arce . Este esperado enfrentamiento tendrá lugar el sábado 9 de mayo, como parte integral de las festividades de La Feria , que se celebrará del 23 de abril al 10 de mayo. Armenta destacó la importancia del evento, mencionando que esta pelea va más allá del deporte, ya que tiene un profundo significado social.

“Tendremos una pelea de box entre el gran campeón y El Travieso Arce. Julio es un hombre que es referencia en la lucha contra las adicciones, que ha inspirado a muchas personas y que aceptó la invitación después de rogarle. Luego otro mes de rogarle al Travieso. Se nos resistían, pero van a ir a pelear con causa porque vamos a desarrollar un modelo que el propio Julio César nos va a ayudar contra las adicciones a favor de los jóvenes y los adolescentes”, afirmó el gobernador. La conferencia de prensa, celebrada en la Ciudad de México, reunió al gobernador y a los renombrados exboxeadores, quienes compartieron detalles sobre este esperado combate. La intención principal de este evento es promover activamente el deporte en el estado de Puebla, al tiempo que se busca alejar a los jóvenes de los peligros de las adicciones. Julio César Chávez, visiblemente conmovido, explicó que aceptó la pelea como un compromiso personal con el gobernador Armenta. Chávez resaltó la importancia de la palabra dada y el compromiso mutuo entre ambos. Asimismo, reveló que otro factor clave en su decisión fue la promesa de que su hijo, Julio César Chávez Jr., también tendría la oportunidad de pelear en Puebla. La leyenda del boxeo enfatizó que este evento no solo es un espectáculo deportivo, sino una plataforma para inspirar y motivar a los jóvenes, utilizando el deporte como una herramienta para alejarlos de los riesgos asociados con las adicciones. Chávez enfatizó que ve a su hijo muy enfocado y espera que esta sea una buena etapa en su carrera. Chávez Jr. tiene una pelea programada para el 25 de abril en Reynosa, y luego competirá en Puebla, aunque aún no se ha definido la fecha. JC Chávez, originario de Sonora, es considerado el boxeador más emblemático en la historia de México, logrando conquistar títulos mundiales en tres categorías distintas: superpluma, ligero y superligero. Su impresionante récord profesional incluye 107 victorias, 2 empates y solo 6 derrotas. Es miembro del prestigioso Salón Internacional de la Fama y su última pelea profesional se remonta al año 2005. A lo largo de su carrera, El César del Boxeo enfrentó problemas personales relacionados con las adicciones, los cuales superó con esfuerzo y dedicación. Esta experiencia lo ha llevado a establecer clínicas de rehabilitación, donde brinda apoyo a personas que luchan contra las mismas problemáticas. “Cuando me dijeron que era para beneficio de la gente que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción lo acepté con mucho orgullo, yo tengo clínicas en donde ayudo a la gente que tiene el problema que yo tengo. Ayudar a la gente haciendo una exhibición con el Travieso me motivó”, explicó Chávez. A pesar de que su condición física ya no le permite competir a nivel profesional, la leyenda del boxeo se esforzará al máximo para ofrecer un buen espectáculo. “Me cuesta mucho trabajo subirme a un ring, voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero no les garantizo mucho”, admitió Chávez. Por su parte, Jorge Arce, conocido como El Travieso, expresó su entusiasmo por pelear con su ídolo y referente en el boxeo. Arce, quien conquistó siete títulos mundiales en cinco categorías diferentes, compartió que su pasión por el boxeo nació al presenciar la pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor en 1990. “Gracias a este señor yo soy campeón. No puedo creer que me suba a boxear con mi máximo ídolo, con el Gran Campeón y que le voy a pegar”, declaró Arce. “Hay que apoyar el deporte, porque un atleta más es un delincuente menos en la calle”, añadió Arce, mostrando su compromiso con la promoción del deporte como una herramienta para combatir la delincuencia. Este tipo de combates de exhibición han ganado popularidad, especialmente durante la pandemia de Covid-19, ya que los boxeadores se unieron para apoyar a los necesitados





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