Julio Preciado despide a Miguel Ángel Jiménez López, violinista de Mariachi Vargas, tras su lucha contra el cáncer

El cantante Julio Preciado anunció en Instagram el fallecimiento de Miguel Ángel Jiménez López, integrante de El Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien perdió la vida tras una valiente batalla contra el cáncer. Con emotivas palabras, Preciado recordó la colaboración musical que compartieron.

La madrugada de este sábado 30 de mayo, el famoso cantante Julio Preciado , conocido por ser una de las voces más emblemáticas de la música regional mexicana, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un desgarrador mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

En la publicación, el ex vocalista de Banda El Recodo informó el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Jiménez López, un talentoso violinista y cantante de 39 años que formaba parte de la legendaria agrupación El Mariachi Vargas de Tecalitlán. La noticia conmovió profundamente a la comunidad artística, ya que Jiménez López era reconocido no solo por su habilidad musical, sino también por su carisma y dedicación a la música tradicional mexicana.

Preciado, quien ha sido una figura clave en la difusión del género, aprovechó la plataforma para rendir homenaje a su colega y amigo, destacando la valentía con la que enfrentó una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. En el mensaje, Julio Preciado compartió un video en el que ambos interpretaban juntos la canción Hermoso Cariño, una colaboración que quedará grabada en la memoria de quienes la escucharon.

Acompañando el video, el cantante escribió palabras llenas de tristeza y respeto: 'Con profunda tristeza lamento el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Jiménez, quien después de una valiente lucha perdió la batalla contra el cáncer. Recordaremos con cariño los momentos compartidos y el amor por la música que nos permitió coincidir, especialmente al interpretar juntos Hermoso Cariño.

' Además, extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos del músico, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. La publicación generó una ola de reacciones entre sus más de 200 mil seguidores, quienes expresaron su pesar y apoyo tanto a Preciado como a la familia de Jiménez López.

Miguel Ángel Jiménez López, originario de Tecalitlán, Jalisco, se había destacado como violinista y vocalista en El Mariachi Vargas de Tecalitlán, una de las agrupaciones más prestigiosas del género. Su muerte, ocurrida el pasado 28 de mayo, dejó un vacío en el mundo de la música regional mexicana, y varias figuras del medio, como Pepe Aguilar y Aída Cuevas, también dedicaron mensajes de despedida en redes sociales.

La lucha de Jiménez contra el cáncer fue conocida por sus colegas, quienes lo apoyaron durante su tratamiento. Su legado perdura a través de sus interpretaciones y la influencia que tuvo en nuevas generaciones de músicos. Julio Preciado, a sus 59 años, continúa siendo un pilar del género, y su gesto de recordar a su compañero demuestra la hermandad que existe entre los artistas mexicanos.

La noticia no solo entristeció a los fans, sino que también resaltó la importancia de valorar a quienes dedican su vida a preservar y enriquecer la cultura musical de México





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