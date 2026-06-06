Julio Regalado 2026: Soriana lanza ofertas con descuentos de hasta 4,000 pesos y 3x2 en productos de cuidado personal

Soriana activa su campaña Julio Regalado con ofertas especiales para el primer fin de semana de junio. Se incluyen rebajas en lavasecadoras LG, pantallas JVC de 70 pulgadas y promociones 3x2 en productos de tocador, con opciones de financiamiento y cashback. Toda la información sobre vigencia, tiendas participantes y términos está disponible en su folleto digital.

La cadena de supermercados Soriana ha generado un gran revuelo en redes sociales tras lanzar su folleto de ofertas correspondiente a la campaña Julio Regalado , que estará vigente el sábado 6 y domingo 7 de junio.

Esta promoción, disponible en todas sus modalidades (Soriana Híper, Súper, Mercado, Express, MEGA Soriana y su sitio web), ofrece descuentos significativos en prácticamente todos sus departamentos, convirtiéndose en una oportunidad clave para los consumidores que buscan ahorrar. El evento digital ha puesto sobre la mesa las estrategias de marketing de la retailer mexicana, buscando captar la atención de un público amplio mediante beneficios concretos en productos de alta demanda.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra una lavasecadora LG de 12/7 kg con carga frontal, la cual reduce su precio en 4,000 pesos, quedando en 10,990 pesos. Esta promoción incluye la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito Falabella o Banamex con 18 mensualidades sin intereses, una modalidad que aumenta la accesibilidad para el comprador.

En electrónicos, una pantalla JVC de 70 pulgadas, 4K Smart TV con Roku, experimenta una rebaja de 3,100 pesos, ubicándose en 9,890 pesos, también con opción de meses sin intereses con las mismas tarjetas. Estos productos de línea blanca y entretenimiento suelen ser de alto valor, por lo que los descuentos directos y el financiamiento resultan particularmente atractivos para las familias.

En la categoría de cuidado personal, Soriana ha lanzado una oferta masiva de 3x2 en shampoos, acondicionadores, cremas para peinar y jabones de tocador, excluyendo las marcas Precíssimo y Soriana Express, vigente exclusivamente en tiendas físicas. Adicionalmente, quienes paguen con tarjetas de crédito Falabella obtendrán un 20% de cashback, lo que incrementa el ahorro.

La cadena recomienda consultar el folleto completo en su portal oficial para revisar términos y condiciones, así como para descubrir más promociones en alimentos, bebidas, ropa y otros artículos. Este tipo de eventos de ventas es una estrategia tradicional en el retail mexicano para reactivar el consumo en temporadas bajas, y Julio Regalado suele ser uno de los más esperados por los clientes





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