Julio Regalado 2026: Soriana lanza ofertas masivas para el fin de semana del 30 y 31 de mayo

Soriana activa su campaña Julio Regalado con descuentos en electrodomésticos, pañales y cosméticos. Las promociones incluyen 3x2 en artículos de bebé, 4x2 en cosméticos (excepto dermatológicos) y un refrigerador MIDEA con 6.000 pesos de descuento. También hay opciones de pago a meses sin intereses y cashback con tarjetas Falabella y BBVA.

La cadena de supermercados Soriana ha generado un gran revuelo en redes sociales tras lanzar su nuevo folleto de ofertas correspondiente a la campaña Julio Regalado , la cual estará vigente durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Esta promoción abarca prácticamente todos los departamentos de la tienda, ofreciendo descuentos significativos en una amplia variedad de productos. La iniciativa aplica en todas sus modalidades: Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y su plataforma en línea soriana.com, permitiendo a los clientes acceder a beneficios tanto en tiendas físicas como a través de compras digitales.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran rebajas en electrodomésticos, pañales, productos para bebés y cosméticos, con promociones exclusivas al pagar con tarjetas de crédito específicas. Esta estrategia busca impulsar el consumo durante el fin de semana, aprovechando la demanda típica de compras de última hora y la búsqueda de ahorro familiar.

Los interesados deben revisar los términos y condiciones, ya que algunas promociones tienen restricciones como la aplicación solo en ciertos departamentos o la necesidad de adquirir productos de igual o menor precio para activar los descuentos múltiples. Es recomendable consultar el folleto digital en el portal oficial de Soriana para obtener información detallada y planificar las compras de manera eficiente





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