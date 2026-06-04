Julio Regalado en Soriana: Ofertas imperdibles para este jueves 4 de junio

Descubre las mejores ofertas de Julio Regalado en Soriana para hoy, incluyendo descuentos en llantas Goodyear, electrodomésticos y promociones 3x2 en ropa interior.

Soriana se ha convertido en el centro de atención en redes sociales durante las últimas horas, luego de que la reconocida cadena de supermercados diera a conocer su folleto de ofertas para este jueves 4 de junio .

Este folleto forma parte de la esperada temporada 2026 de Julio Regalado, una campaña que promete descuentos imperdibles en prácticamente todos los departamentos. Si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero en tus compras, aquí te contamos cuáles son las rebajas que no puedes dejar pasar. La campaña de Julio Regalado estará disponible en todos los formatos de Soriana: Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como en soriana.com para quienes prefieran comprar en línea.

Gracias a esta campaña, podrás encontrar ofertas y descuentos en prácticamente todos los departamentos de la cadena, desde llantas y electrodomésticos hasta ropa y productos de higiene personal. A continuación, te detallamos las mejores ofertas que Julio Regalado tiene disponibles para hoy jueves 4 de junio. Una de las ofertas más destacadas es la de llantas Goodyear, con un descuento del 25% en todos los modelos, excepto la medida 175/70 R 13 (no incluye rin).

Esta promoción es válida únicamente para compras realizadas en línea a través de soriana.com. Además, si pagas con tarjetas de crédito participantes, podrás diferir el pago a Meses Sin Intereses y obtener cashback. Esta es una oportunidad única para renovar las llantas de tu vehículo a un precio reducido. Otra oferta imperdible es la de microondas y electrodomésticos, que también contarán con un 25% de descuento.

En algunos casos, podrás diferir el pago hasta 18 mensualidades sin intereses. Al igual que la oferta de llantas, estos descuentos solo aplican para compras en línea. Si estás pensando en renovar tus electrodomésticos, este es el momento perfecto. Por último, pero no menos importante, el folleto de Julio Regalado incluye una promoción 3x2 en ropa interior y pijamas para dama, excepto las marcas Ilusión, Vasarette, Curvation y en tiendas Soriana Express.

Esta promoción solo está disponible en tiendas físicas, y para hacerla válida, el tercer artículo debe ser de igual o menor precio que los dos primeros. Es una excelente oportunidad para renovar tu guardarropa de manera económica.

Además de estas ofertas principales, Soriana ha informado que habrá descuentos adicionales en otros departamentos como electrónica, línea blanca, cuidado personal y bebidas. Por ejemplo, podrás encontrar descuentos en pantallas, laptops, refrigeradores y lavadoras, así como en productos de higiene y belleza. La cadena recomienda visitar la sección de folletos en su portal oficial para conocer todas las ofertas disponibles y consultar a detalle los términos y condiciones de cada promoción.

No olvides que algunas ofertas tienen vigencia limitada o están sujetas a disponibilidad. Para aprovechar al máximo Julio Regalado, te sugerimos planificar tus compras con anticipación, comparar precios y verificar si las promociones aplican en tu tienda más cercana o en línea. Con estos descuentos, podrás ahorrar una cantidad significativa de dinero y llevarte productos de calidad a precios reducidos. No pierdas la oportunidad de aprovechar estas ofertas que Soriana ha preparado para ti en el marco de Julio Regalado





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