Jungkook de BTS lanza colección con Calvin Klein en México

Jungkook de BTS llega a México de la mano de Calvin Klein para presentar su nueva colección de ropa. La colección, llamada CKJK, ya está disponible en tiendas físicas y en línea, y ha generado gran entusiasmo entre los fans del cantante. Esta es la primera vez que Jungkook participa en el diseño creativo de una colección, anteriormente solo se desempeñaba como embajador de la marca.

Jungkook , el integrante de BTS , ha llegado a México de la mano de Calvin Klein para presentar su nueva colección de ropa. La colección , llamada CKJK , ya está disponible en tiendas físicas y en línea, y ha generado gran entusiasmo entre los fans del cantante.

Esta es la primera vez que Jungkook participa en el diseño creativo de una colección, anteriormente solo se desempeñaba como embajador de la marca. La colección incluye una variedad de prendas, desde chambray hasta ropa interior, con precios que van desde los 899 pesos hasta los 15 mil 499 pesos. La pieza más costosa es la chamarra de piel rebel racer project rebel en color negro, con un precio de 15 mil 499 pesos.

La colección está disponible en tiendas oficiales de Calvin Klein y en línea, pero algunas prendas ya están agotadas. Los fans que buscan adquirir la colección pueden encontrar algunas piezas en las tiendas físicas de Calvin Klein





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jungkook BTS Calvin Klein Colección CKJK México Ropa Chambray Ropa Interior Precios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jungkook y Calvin Klein presentan colección unisex que promete romper ventasEl cantante de BTS Jungkook lanzó su esperada colaboración con Calvin Klein en una nueva línea de ropa para los fans

Read more »

Jungkook x Calvin Klein: lanzan su colección más rebeldeEl integrante de BTS lanzó su primera colaboración de moda junto a Calvin Klein, una cápsula inspirada en el estilo biker, el denim noventero y su pasión por las motocicletas

Read more »

BTS llevará su concierto de Busan a los cines; ARMY podrá verlo en todo el mundoSerá la tercera ocasión en que el grupo lleve uno de sus conciertos a la pantalla grande, tras las presentaciones de Goyang y Tokio

Read more »

BTS llevará su gira ‘Arirang’ a la pantalla grande con funciones especiales en cinesEl concierto de BTS con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook que darán en Busán será transmitido en cines de todo el mundo

Read more »