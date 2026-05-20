Jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional Distingue la Bóveda Global de Semillas de Svalbard por su Modelos de ‘Multilateralismo Eficaz’ y ‘Cultura Agraria de Todo el Planeta’

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional ha distinguido a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard por su modelo de ‘multilateralismo eficaz’ en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y ‘el conocimiento acumulado durante milenios’ por las distintas culturas agrarias de todo el planeta. La iniciativa liderada por Noruega, que es un banco ubicado bajo el suelo del Ártico y cuenta con la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales para salvaguardar la diversidad de cultivos, ha sido valorada por el jurado por su ‘cooperación silenciosa’ y como una infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras.

OVIEDO- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 ha distinguido este miércoles a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard por representar un modelo de ‘multilateralismo eficaz’ en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y ‘el conocimiento acumulado durante milenios’ por las distintas culturas agrarias de todo el planeta.

Con más de 13 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, ‘esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad’, el jurado ha valorado ‘la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras’





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