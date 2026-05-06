Justicia de Estados Unidos Rechaza Petición de Extradición y Revisión de Sentencia de El Chapo Guzmán

El juez Brian Cogan desestimó las solicitudes de Joaquín Guzmán Loera para regresar a México y anular su condena de cadena perpetua, calificando sus peticiones como carentes de mérito legal.

El juez federal Brian M. Cogan, encargado del caso en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ha emitido un fallo contundente al rechazar las más recientes solicitudes interpuestas por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ' El Chapo '.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, quien permanece recluido en una de las prisiones más estrictas del mundo, intentó a través de diversos medios legales solicitar su extradición de regreso a México, así como la revisión de su sentencia. Según los registros judiciales, Guzmán envió cinco cartas escritas a mano y redactadas en idioma inglés, en las cuales exponía una serie de peticiones que, a juicio del magistrado, no poseían ningún mérito legal.

De hecho, el juez Cogan señaló que algunos de los documentos presentados carecían de sentido lógico, lo que llevó a la desestimación inmediata de sus pretensiones. La solicitud de traslado a México, fechada el 23 de abril y recibida formalmente el 5 de mayo, representaba el intento más reciente del reo por evadir la perpetuidad en suelo estadounidense.

Más allá de la petición de extradición, el capo del narcotráfico solicitó acceso formal a los documentos del caso, alegando que se cometieron graves violaciones a sus derechos fundamentales durante el proceso federal. En sus escritos, Guzmán sostiene que su condena es injusta y que las pruebas utilizadas para sentenciarlo nunca fueron debidamente acreditadas ni valoradas con rigor judicial. Por esta razón, pidió la apertura de un nuevo juicio y una revisión exhaustiva de la sentencia que lo mantiene cautivo.

El reo argumenta que busca un trato igualitario ante la ley y que sus derechos humanos deben ser respetados, solicitando modificaciones a su sentencia en aras de la imparcialidad de la legislación federal de los Estados Unidos. Sin embargo, estas peticiones chocan con la realidad de un proceso judicial que ya ha sido cerrado y ratificado por diversas instancias, donde se determinó que su responsabilidad en el tráfico masivo de drogas era incuestionable.

Actualmente, Joaquín Guzmán se encuentra confinado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado. Este centro penitenciario es reconocido globalmente como la instalación federal más restrictiva y severa de Norteamérica, diseñada específicamente para albergar a criminales de alta peligrosidad y terroristas. En este entorno de aislamiento casi total, el exlíder de Sinaloa intenta luchar contra una condena que incluye cadena perpetua más treinta años adicionales de prisión, dictada en julio de 2019.

Cabe recordar que 'El Chapo' fue extraditado desde México hacia los Estados Unidos en el año 2017, marcando el fin de una larga persecución internacional. Su juicio, que se extendió durante aproximadamente tres meses, culminó con su culpabilidad en diez cargos graves, entre los que destacan el narcotráfico a escala industrial, el lavado de dinero y la posesión ilegal de armas de fuego.

La insistencia de Guzmán en cuestionar la legalidad de su proceso refleja la desesperación de un hombre que ha perdido todo su poder y control sobre el imperio criminal que alguna vez dirigió. A pesar de sus alegatos sobre irregularidades procesales y la falta de valoración de pruebas clave presentadas en 2019, el sistema judicial estadounidense se mantiene firme en su postura.

La decisión del juez Cogan no solo cierra la puerta a un posible retorno a México, sino que reafirma que la sentencia de cadena perpetua es irrevocable bajo las circunstancias actuales. El caso de 'El Chapo' sigue siendo un símbolo de la lucha contra el crimen organizado transnacional, evidenciando que ni siquiera el nivel de influencia que ostentaba el exjefe de Sinaloa es suficiente para doblegar el rigor de la ley federal estadounidense una vez que se ha emitido un veredicto final basado en pruebas contundentes





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