Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia iniciados en Tijuana

Esta iniciativa, que busca abrir una conversación institucional con las regiones del país para entender mejor sus problemas democráticos, cuenta con una premisa clara: la norma puede ser general, pero los conflictos no se expresan igual en todos los territorios. Los seminarios giran en torno a cuatro desafíos centrales: los derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, el impacto de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales en las elecciones, la elección judicial y los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.

La justicia electoral no puede ejercerse a distancia. Su tarea exige técnica, imparcialidad y solidez jurídica, pero también requiere una condición que no siempre se valora lo suficiente: comprender el contexto donde sus decisiones producen efectos.

Una sentencia puede estar correctamente fundada y, aun así, resultar insuficiente si no alcanza a leer la realidad que ordena, protege o repara. El derecho necesita razones; la justicia, además, necesita escucha.

Con esta convicción, el pasado 30 de abril iniciamos en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, los seminarios regionales Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia, una iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alianza con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El recorrido continuó en Arteaga, Coahuila, y en Morelia, Michoacán. Más adelante seguirá en Campeche, Tlaxcala y Ciudad de México





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