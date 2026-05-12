Justicia en Guanajuato: Vinculan a Proceso a Asaltantes por Muerte del Presidente de la Cruz Roja en Celaya

La Fiscalía de Guanajuato logra procesar por homicidio a dos sujetos cuyo asalto provocó un infarto mortal en el presidente de la Cruz Roja de Celaya; además se reporta el rescate de un niño en Uriangato y tragedias nacionales.

En un despliegue jurídico y forense sin precedentes en la región de Guanajuato , la Fiscalía General del Estado ha logrado vincular a proceso por el delito de homicidio a dos hombres que fueron señalados como los autores materiales de un asalto violento contra Saúl Banda González, quien se desempeñaba como presidente de la Cruz Roja en Celaya.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del 18 de abril de 2026, cuando los imputados interceptaron a la víctima y, mediante el uso de un arma de fuego, lo amagaron con el objetivo de sustraer las llaves de su vehículo. Aunque Saúl Banda logró resguardarse físicamente del ataque directo y no sufrió heridas por proyectiles, la intensidad del evento traumático desencadenó una crisis de salud severa.

De acuerdo con los dictámenes médicos y periciales integrados en la carpeta de investigación, el alto nivel de estrés y la violencia ejercida durante el asalto provocaron que la víctima sufriera un infarto fulminante, seguido de un paro cardiorrespiratorio que le arrebató la vida. El éxito de la imputación por homicidio radica en el trabajo técnico, científico y jurídico realizado por el Ministerio Público, quienes lograron establecer ante un juez penal la relación causal directa entre el acto violento y el fallecimiento del directivo.

Esta acreditación es fundamental, ya que demuestra que la acción delictiva de los asaltantes fue el detonante indispensable para la crisis fisiológica que llevó a la muerte de la víctima. Basándose en estas pruebas sólidas, el Juez determinó que existían elementos suficientes para procesar a ambos imputados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Esta decisión judicial envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que conlleva la violencia, incluso cuando el resultado mortal no es producto de una herida física inmediata, sino de la devastación psicológica y orgánica provocada por el terror. Simultáneamente, las autoridades de seguridad en el estado de Guanajuato informaron sobre otro operativo exitoso coordinado por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) en el municipio de Uriangato.

En este caso, se logró el rescate sano y salvo de un niño que había sido privado de su libertad el pasado 12 de marzo de 2026. El menor fue sustraído mientras caminaba con un familiar en la colonia Plan de Ayala por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta.

Las investigaciones revelaron un giro trágico en la trama, pues se determinó que el padre del niño, identificado como Ulises Daniel, estuvo involucrado en el crimen, realizando llamadas telefónicas a la madre del menor para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Gracias a la inteligencia operativa, el Ministerio Público localizó el sitio donde el niño se encontraba retenido, permitiendo la captura del imputado y la liberación inmediata del menor.

Finalmente, el panorama de emergencias y tragedias se extendió a nivel nacional y fronterizo. En Texas, se reportó el hallazgo de varios migrantes fallecidos en un tren, entre los cuales fueron identificados tres ciudadanos mexicanos. Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha activado sus protocolos de asistencia consular para brindar apoyo a las familias afectadas en el proceso de repatriación y duelo.

Por otro lado, en el estado de Oaxaca, se registró un incidente crítico en la refinería de Pemex ubicada en Salina Cruz, donde una explosión provocó el incendio de las instalaciones, dejando un saldo de seis personas lesionadas. Las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de emergencia para contener el fuego y atender a los heridos, mientras se inicia una investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

Estos eventos subrayan una semana marcada por la violencia y la tragedia en diversos sectores de la sociedad mexicana





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