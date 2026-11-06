Justicia por Darla Karina Báez: Sepelio en Coatzacoalcos exige respuesta

Familiares de Darla Karina Báez la enterraron en Coatzacoalcos el viernes 6 de noviembre tras su muerte violenta. Exigen esclarecer el feminicidio.

Darla Karina Báez Cruz, una joven de 25 años, fue despedida este viernes 6 de noviembre en el Panteón Antiguo Municipal de Coatzacoalcos, en un acto marcado por el dolor y la indignación generalizada entre su familia, amigos y vecinos de la comunidad. Su cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles 4 de noviembre en un departamento ubicado en el fraccionamiento Santa Martha, donde sufrió heridas mortales causadas por un arma punzocortante, lo que ha impulsado a las autoridades locales a iniciar investigaciones urgentes para esclarecer los hechos y evitar la impunidad en casos de violencia de género en la región.

Duelos y exigencias en el funeral

María del Socorro García Pacheco, tía de la joven fallecida, aprovechó la presencia pública para dirigir un llamado apremiante a las autoridades competentes, solicitando explícitamente que se realice una investigación exhaustiva que permita ubicar al responsable directo de este crimen atroz y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el trágico suceso. La familia de Darla ha manifestado abiertamente su desconocimiento total sobre los detalles específicos del conflicto o las tensiones que pudieron derivar en la agresión fatal, subrayando la necesidad urgente de transparencia y acción rápida para garantizar que la verdad judicial se establezca correctamente.

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Testimonios de solidaridad vecinal

Vecinas de la colonia Lázaro Cárdenas, quienes compartieron espacio con la joven durante muchos años, expresaron su profundo dolor ante la repentina finalización de su vida y condenaron fermemente la violencia sistemática contra las mujeres, manifestando su preocupación por la creciente inseguridad en la zona. Quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Darla desde su infancia y juventud la recuerdan con admiración como una persona alegre, tranquila y excepcionalmente trabajadora, destacando su esfuerzo constante por salir adelante a través de la venta de dulces y chicharrones en espacios públicos, una actividad emprendedora que reflejaba su dedicación y resiliencia ante las dificultades económicas diarias.

Investigación por presunto feminicidio

Las autoridades están llevando a cabo una investigación criminal activa bajo la figura legal de presunto feminicidio, procesando la evidencia forense y los testimonios recolectados en la escena del crimen para construir un caso sólido que conduzca al enjuiciamiento de los responsables de esta tragedia. Los familiares de Darla Karina Báez insisten en una sola y clara exigencia: justicia absoluta para su hija y hermana, rechazando cualquier tipo de silencio institucional o demora procesal que pueda obstaculizar la recuperación de la verdad y la reparación moral debida a la víctima y su red de apoyo social más estrecha.