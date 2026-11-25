La Fiscalía de CDMX enfrenta una alta tasa de desistimiento en violencia familiar. Con solo 16.94% de judicialización en casos críticos, se implementan estrategias para proteger a víctimas en riesgo de feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha revelado que el 54 por ciento de los casos clasificados como críticos por violencia familiar contra mujeres terminan archivados a petición de las propias víctimas. Esta cifra alarmante destaca la complejidad de los procesos legales en situaciones de alta peligrosidad, donde el desistimiento representa un obstáculo major para la impartición de justicia efectiva y la prevención de delitos graves en la capital mexicana.

Estadísticas de Judicialización en Delitos Críticos

De enero a octubre de este año, la institución abrió 1 mil 334 carpetas de investigación para casos críticos. Sin embargo, únicamente 226 de estos expedientes fueron judicializados, lo que representa apenas el 16.94 por ciento. Este índice de judicialización marca el rubro con la mayor impunidad al menos en la capital del país, evidenciando una brecha significativa entre la denuncia y la resolución legal efectiva de estos delitos.

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El contraste con otras categorías delictivas es notable. En el tema de feminicidios y transfeminicidios, por ejemplo, se contabilizaron 34 casos durante el periodo enero-octubre y 33 se judicializaron, alcanzando un 97 por ciento de judicialización. Por su parte, en delitos sexuales que incluyen violación, abuso, acoso y prácticas contra la intimidad, se iniciaron 3 mil 548 carpetas de investigación y 2 mil 294 se judicializaron, lo que equivale a casi el 65 por ciento.

Definición de Riesgo y Estrategias de la Fiscalía

Se considera un caso crítico cuando la mujer ha sido estrangulada, asfixiada, ha sufrido lesiones graves, recibió intimidaciones con armas, fue retenida o secuestrada, o cuando sus hijos también fueron amenazados o agredidos. La suma de estas condiciones implica un riesgo inminente de feminicidio, actuando como un preludio directo a la muerte. La Fiscalía de Investigación etiqueta estos expedientes con el color violeta para denotar la peligrosidad extrema y priorizar su atención.

La Fiscal General, Bertha María Alcalde, admitió durante el informe 'Avances y desafíos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia' que la violencia familiar presenta la mayor incidencia en la Ciudad de México. Destacó que es el delito que más ha costado sangre para aumentar las tasas de judicialización y cumplir órdenes de aprehensión, mencionando que existen muchas inercias difíciles de romper en el sistema.

Barreras Legales y Visitas Domiciliarias

A diferencia de otros ilícitos, la violencia familiar no permite actos reparatorios. Judicializarlo implica determinarlo o acumularlo por años en pilas de expedientes sin una resolución satisfactoria inmediata. Para combatir el desistimiento, la Fiscalía creó una Agencia de Casos Críticos con la idea de tener plazos más reducidos, lograr órdenes de aprehensión y medidas de prevención inmediatas, reconociendo que anteriormente se quedaban cortos en tiempos y atención.

Se implementaron células interdisciplinarias conformadas por personal especializado, incluyendo funcionarios de la Secretaría de las Mujeres, para acudir a domicilio. El objetivo es convencer a las mujeres de continuar, preguntarles qué necesitan, informarles que la autoridad reconoce que han sido víctimas y proporcionar un número de contacto directo. De los mil 334 casos críticos, se recurrió a esta visita en 716 ocasiones.

Desigualdad Geográfica y Dependencia Económica

La violencia está estrechamente ligada a la precariedad y la dependencia económica. En las franjas marginadas se registran más golpizas, heridas múltiples, amagos con armas e intentos de ahorcamiento. La Fiscal Luján reportó un promedio de 27 casos diarios de violencia familiar, totalizando más de 8 mil en el lapso enero-octubre, aunque solo alrededor del 16 por ciento fueron calificados como críticos.

Un análisis de 753 carpetas de casos críticos reveló que el 21 por ciento se registró en Iztapalapa. Los nombres de Azucena, Hortensia, María de Jesús, Victoria, Emma, Margarita, Claudia, Fanny, Alejandra, Luisa, Laura, Ericka y decenas más se acumulan en esa casilla. Le siguieron los expedientes en Gustavo A. Madero con un 12 por ciento y en Álvaro Obregón con un 10 por ciento.