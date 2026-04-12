Justin Bieber cautiva a Coachella con un viaje nostálgico por su carrera y una reconciliación con el pasado

El ícono pop Justin Bieber ofreció un espectáculo inolvidable en Coachella, donde fusionó sus éxitos más emblemáticos con temas recientes, creando un ambiente de nostalgia y cercanía con sus fans. La presentación fue una celebración de su trayectoria musical, una reconciliación con su pasado y una muestra de su madurez artística. Con la colaboración de artistas invitados y un set acústico, Bieber demostró su versatilidad y su conexión con el público.

Desde 'Baby' hasta temas de su último álbum Swag II, Bieber recorrió gran parte de su carrera musical para cerrar el escenario principal y reconciliarse con su pasado durante el segundo día del festival. Armado solo con una hoodie rosa y una computadora, el canadiense deleitó a sus fans. Tras un primer saludo en forma de “ALL I CAN TAKE”, tomó el micrófono para interactuar con sus seguidores, tanto los presentes en Indio como aquellos que seguían la transmisión en casa.

“Hay algunas caras hermosas en el público esta noche, también tenemos mucha gente en casa viendo, en su sala, en su habitación, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están en casa? Estaba pensando que tal vez podrían ayudarme con las canciones de esta noche, tal vez ayudarme a elegir sus favoritas, solo díganme la canción que quieren escuchar esta noche y tal vez la toquemos”, dijo. El ambiente se electrificó con la energía de Bieber, quien demostró su versatilidad al interpretar canciones como “SPEED DEMON”, “FIRST PLACE” y “BUTTERFLIES”, alternando con la lectura del chat en vivo para conectar directamente con sus fans. “Muy bien, muy bien, estoy viendo algunas canciones en el chat que quieren que toque, hay muchos “WALKING AWAY”, ¿deberíamos tocarla? Hagámoslo”, señaló antes de comenzar con esta canción. La sorpresa llegó con la colaboración especial de un artista, quien subió al escenario para interpretar “STAY” junto a Bieber, una de las canciones más escuchadas del canadiense y que sigue vigente en videos virales. Justo en el momento de mayor energía, la música se detuvo mientras Justin habló de nuevo, agradeciendo al público y dando paso a un set acústico con dos guitarristas. “Wow, wow, esto es especial, es un sueño que tenía hace mucho tiempo, estar aquí, es maravilloso, es un setlist largo, pero estoy agradecido de estar aquí. Qué noche, vamos a bajar un poco la velocidad para ustedes, espero que lo disfruten”, apuntó previo a “THINGS YOU DO”.\La nostalgia se apoderó del ambiente con “DOTTED LINE” y “EVERYTHING HALLELUJAH”. La pantalla de la computadora de Bieber se convirtió en un portal al pasado, proyectando letras icónicas como “Baby” y “My World”, temas que revivieron emociones. “Hombre, hoy es una noche muy especial, pero siento que debo llevarlos en una especie de viaje, ¿recuerdan esta canción? Muy bien, la saben, pero ¿qué tan atrás quieren ir?, o, saben mucho, pero qué hay de esta otra”, dijo mientras buscaba temas como “That should be me” o “Beauty and a Beat”. El repaso por su discografía continuó, incluyendo “Sorry”, y la proyección de videos de hace 19 años, mostrando momentos de su juventud y su ascenso a la fama. Este acto se sintió como una profunda reconciliación con su pasado, un camino que, según el artista, estuvo marcado por desafíos como la presión de la fama y la constante presencia de los paparazzi.\El concierto en Coachella fue un recorrido emotivo por la trayectoria de Bieber, desde sus inicios hasta sus éxitos más recientes, demostrando su crecimiento como artista y persona. El uso de la tecnología, como la lectura del chat en vivo y la proyección de letras, acercó a Bieber a sus fans, creando una conexión íntima y personal. La inclusión de un set acústico y la colaboración especial aportaron variedad y sorpresa al espectáculo, elevando la experiencia a un nivel superior. El concierto no solo fue una celebración de la música de Bieber, sino también un testimonio de su capacidad para reinventarse y enfrentar los desafíos del pasado. La presentación fue un punto de inflexión, una declaración de madurez artística y una promesa de seguir ofreciendo música que conecta con el público de todo el mundo. La elección del setlist, que abarcó éxitos consagrados y temas más recientes, permitió a los asistentes vivir una experiencia completa, que evocó recuerdos y celebró el presente de Bieber. La interacción constante con sus fans, tanto en persona como a través de las redes sociales, evidenció su compromiso con la conexión y la cercanía, fortaleciendo el vínculo con su audiencia





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