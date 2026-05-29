Juzgado autoriza devolución de equipo tecnológico arrendado por AHMSA a favor de Dell Leasing México

Un tribunal federal ordenó la separación de mil 592 equipos tecnológicos valorados en más de 21 millones de pesos, que la siderúrgica Altos Hornos de México tenía bajo contratos de arrendamiento con Dell Leasing México. La decisión se tomó en el marco del proceso de quiebra de la acerera, determinando que los bienes nunca fueron transferidos a su propiedad y deben ser devueltos al legítimo dueño.

La siderúrgica Altos Hornos de México ( AHMSA ), actualmente en proceso de quiebra, enfrenta una nueva pérdida de activos luego de que un juzgado federal autorizara la devolución de un significativo lote de equipo tecnológico a su legítimo propietario, Dell Leasing México .

Esta resolución, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ordena la separación de un total de mil quinientos noventa y dos equipos, entre computadoras, laptops, estaciones de trabajo, monitores, impresoras y escáneres, con un valor que supera los 21 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 1.126 millones de dólares). Los bienes, que permanecían en las instalaciones de la acerera en Monclova, Coahuila, fueron adquiridos por AHMSA bajo contratos de arrendamiento entre los años 2017 y 2019, pero nunca se transfirió la propiedad de manera definitiva a la empresa.

Dell Leasing México, al acreditar su derecho de propiedad, promovió un incidente de separación de bienes dentro del proceso concursal para recuperar el equipo. La jueza Ruth Haggi Huerta García resolvió a favor de la empresa arrendadora, fundamentándose en la Ley de Concursos Mercantiles, la cual permite la recuperación de aquellos bienes cuya propiedad no ha sido transferida a la masa concursal.

El fallo también destaca que estos equipos no formaban parte de la propuesta de venta de activos esenciales presentada por la sindicatura, debilitando los argumentos para mantenerlos dentro del patrimonio de AHMSA. El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez se había opuesto a la devolución, argumentando la necesidad de conservar información administrativa y el posible impacto negativo en una futura venta de la empresa como unidad productiva.

Sin embargo, la autoridad jurisdiccional consideró que dichos argumentos no eran suficientes para retener bienes que son propiedad de un tercero. Cabe señalar que, si bien Dell Leasing México buscó additionally reclamar indemnizaciones por posibles daños, fallas o robos en algunos equipos, esta petición fue rechazada por el juzgado al estimar que excede el ámbito del incidente de separación de bienes dentro del concurso mercantil.

Con esta determinación, la recuperación del equipo tecnológico se formalizará en los próximos días, lo que representa una nueva baja para la acerera en su complejo proceso de reestructuración





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AHMSA Dell Leasing México Quiebra Arrendamiento Equipo Tecnológico Juzgado Segundo De Distrito Concursos Mercantiles Separación De Bienes Ruth Haggi Huerta García Sindicatura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detectan casos de gusano barrenador en perros de la Ciudad de MéxicoLa Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó dos casos de miasis por mosca barrenadora en perros de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Los animales presentaron heridas infectadas por larvas que devoran tejido vivo. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) lleva el registro epidemiológico, correspondiente a la semana 19 de 2026, y se identificaron estados con mayor número de casos activos a nivel nacional.

Read more »

Banxico Reduce Pronóstico de Crecimiento Económico para México en 2026Se trata del segundo ajuste consecutivo que realiza el banco central al pronóstico de crecimiento del producto interno bruto

Read more »

Rumbo al Mundial 2026: ¿Cuando Se Suman Raúl Jiménez y César Huerta a Concentración de México?Los futbolistas Raúl Jiménez y César Huerta deben reportarse con la Selección Mexicana. Estos son los detalles

Read more »

Wall Street avanza a máximos históricos; las acciones de Dell suben casi 30%El mercado se muestra optimista ante la posibilidad de que se extienda el alto el fuego en Oriente Medio y las tres referencias alcanzan máximos históricos.

Read more »