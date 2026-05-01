Juzgado federal otorga amparo a más de 50 mujeres en Guanajuato para evitar criminalización por aborto

Un juzgado federal ha concedido un amparo a más de 50 mujeres en Guanajuato para evitar su criminalización por interrumpir un embarazo, estableciendo un precedente importante en la lucha por los derechos reproductivos en la entidad. Aunque el fallo no modifica el Código Penal estatal, representa un avance en la protección de las mujeres que promovieron el amparo.

León, Gto. Un juzgado federal ha concedido un amparo a más de 50 mujeres en Guanajuato para evitar su criminalización por interrumpir un embarazo, al considerar inconstitucional la aplicación de diversos artículos del Código Penal estatal.

Este fallo, dado a conocer por el colectivo Red de Acompañantas de León, representa un precedente importante, aunque su alcance se limita a las mujeres incluidas en el expediente. El amparo, correspondiente al expediente 902/2025 y emitido el 27 de abril de 2026, establece que las normas que sancionan el aborto no podrán aplicarse en contra de las promoventes, sin que esto implique la modificación del Código Penal estatal.

Según la resolución, la protección no afecta los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal de Guanajuato, que siguen vigentes para el resto de la población. Sin embargo, cualquier autoridad, incluyendo instituciones de salud y agentes del Ministerio Público, deberá abstenerse de aplicar sanciones por aborto voluntario en relación con las mujeres que promovieron el amparo.

Además, se ordenó a autoridades estatales, como la Fiscalía y el Poder Judicial local, ser notificadas sobre el alcance de la sentencia, destacando que sus efectos son exclusivos para las promoventes. Este fallo se produce en un contexto en el que Guanajuato mantiene restricciones penales al aborto, a pesar de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional su penalización en distintos casos.

En meses recientes, el Congreso local ha rechazado diversas iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo, lo que ha mantenido el tema en el centro del debate público. El amparo otorgado a estas 50 mujeres se suma a una serie de acciones legales que buscan modificar, por la vía judicial, un marco normativo que aún no ha sido armonizado con los criterios constitucionales en México.

En este escenario, el fallo judicial representa un avance en la lucha por los derechos reproductivos, aunque también refleja la persistencia de desafíos legales y políticos en la entidad. Mientras tanto, Guanajuato enfrenta otros temas urgentes, como la prevención del dengue ante el calor y las primeras lluvias, así como la lucha contra las desapariciones forzadas, con las Buscadoras de Guanajuato buscando una reunión con el comisionado de la ONU para visibilizar este problema.

Además, comerciantes de León han solicitado a la CFE atender los apagones que afectan las ventas en el centro, y el IEEG ha multado al alcalde de Dolores Hidalgo y a su esposa por propaganda personalizada en Facebook





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