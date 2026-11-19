El juzgado de la CDMX impone 36 horas de arresto a Luis de Llano por incumplir la sentencia. Rechaza su video público y exige términos legales estrictos.

El juzgado de la Ciudad de México ha impuesto una orden de arresto de 36 horas al productor Luis de Llano. Esta medida penal surge tras el incumplimiento directo de las órdenes judiciales emitidas en su contra. La sanción está estrictamente relacionada con la disculpa pública que el productor difundió a principios de noviembre. Dicho video no respetó los términos precisos acordados por la autoridad competente.

Rechazo judicial al video de disculpa

El órgano judicial desestimó la disculpa publicada por Luis de Llano el jueves 19 de noviembre de 2026. El fallo indica que el video no cumple con lo ordenado en la sentencia original. El juzgado ordenó retirar inmediatamente la grabación del sitio de alojamiento YouTube. Reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos condenatorios impuestos.

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Es crucial aclarar que no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. El propio juzgado determina que el productor no ha cumplido con su sentencia legal. No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada refleja hechos acreditados durante el juicio. Constituye una medida de reparación para Sasha Sokol y no una herramienta para limpiar la imagen del condenado.

Defensa legal y argumentos rechazados

El equipo legal de Sasha Sokol comunicó la resolución mediante la cuenta oficial de la artista. Sasha Sokol se pronunció anteriormente en su cuenta de X sobre el asunto. Señaló que la disculpa debe reconocer que ella tenía 14 años. Indicó que a esa edad no podía consentir una relación con el productor.

Luis de Llano ha intentado justificar su negativa alegando inconstitucionalidad. También mencionó el riesgo de autoincriminación para evitar cumplir. La jueza desechó ambos argumentos judiciales. Reiteró la obligación firme del productor de acatar la sentencia. La defensa de Sokol expuso razones como el incumplimiento del procedimiento judicial.

Historial de desobediencia judicial

Luis de Llano ha buscado modificar la sentencia mediante más de 30 escritos. Estos recursos incluyen apelaciones y amparos ante diversos tribunales. La jueza, los tribunales de apelación y la justicia federal han rechazado todos sus argumentos. Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón al productor.

El juzgado ha tenido que requerir el cumplimiento de la sentencia en trece ocasiones. Ha recurrido a medidas de apremio ante su resistencia constante. Cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales. Estas sanciones no serían producto de una estrategia legal de la víctima. Serían resultado de su propia negativa a acatar las órdenes.

Consecuencias y próximos pasos legales

El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial dio a conocer nuevas decisiones. Estas determinaciones aclaran el incumplimiento del procedimiento judicial y la reiterada desobediencia. El video de Luis de Llano fue compartido en redes sociales desde ese momento. Sasha Sokol señaló las irregularidades del contenido inmediatamente.

En caso de que Luis de Llano continúe evadiendo estas obligaciones, enfrenta mayores riesgos. El ofrecer la disculpa condenada no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es negarse a ofrecerla. La defensa de Sokol confirmó que el juzgado desestimó la publicación al no cumplir la sentencia. La artista recurrió a la vía legal para rechazar la supuesta disculpa por incumplimiento de obligaciones.