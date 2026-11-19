El juzgado ordena que las disculpas de Luis de Llano a Sasha Sokol no son válidas. Se imponen medidas coercitivas por incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

El juzgado responsable del caso determinó que las disculpas públicas ofrecidas por el productor Luis de Llano no cumplen con los requisitos establecidos en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decisión oficial invalida el intento del artista de resolver el conflicto mediante declaraciones que desviaban el lenguaje jurídico impuesto por la autoridad judicial.

Negativa judicial y razones de la inaplicabilidad

El equipo legal de Sasha Sokol confirmó que el tribunal rechazó formalmente el contenido del mensaje debido a la omisión de puntos esenciales sobre la asimetría de poder. La jueza dictaminó que las palabras utilizadas por de Llano no reconocían los hechos críticos, como la incapacidad de ella para consentir una relación por su edad y la posición de autoridad que ocupaba el productor.

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El texto aprobado previamente ya estaba firmado y validado desde enero, pero la defensa de Luis de Llano sostuvo que leerlo equivaldría a una confesión coactiva prohibida por la Constitución. Esta interpretación legal fue desechada por la magistrada, quien reiteró la obligación estricta de acatar lo dispuesto en la resolución judicial sin objeciones basadas en la autoincriminación.

Defensa legal y acusaciones de autoincriminación

La defensa del productor argumentó que la exigencia de leer el texto específico constituyó un intento de autoincriminación y una confesión coaccionada. Afirmaron que estas prácticas están prohibidas por la Constitución y que el uso de términos como asimetría temporal era una forma de distorsionar la realidad de la relación entablada entre ambas partes.

No obstante, la aclaración emitida por los abogados de Sokol estableció que no se trata de un capricho personal, sino de una medida de reparación fundamental. La artista busca que se reconozcan los hechos cometidos por el productor, asegurando que el cumplimiento de la sentencia es un derecho y una necesidad legal, no una imposición arbitraria.

Consecuencias legales y riesgo de prisión

Ante el incumplimiento reiterado, el proceso judicial ha dictado medidas coercitivas que acercan a Luis de Llano a un problema legal grave. El equipo legal de Sokol señaló que esta no es la primera vez que el tío de Benny Ibarra evita las disposiciones del juzgado, acumulando sanciones por falta de respeto a la autoridad judicial.

Cada infracción a las medidas dictadas incrementa el riesgo de encarcelamiento para el productor, quien podría enfrentar prisión por desobediencia. Actualmente, se desconoce si de Llano ha realizado los comentarios públicos requeridos o cuándo cumplirá las treinta y seis horas de arresto que le fueron impuestas como sanción por esta conducta procesal.

Próximos pasos y vigilancia del cumplimiento

Las autoridades judiciales continúan vigilando estrictamente la ejecución de la sentencia para garantizar que la reparación a la víctima se lleve a cabo. La falta de respuesta de Luis de Llano sobre su próxima actuación ha generado incertidumbre sobre si acatará la orden o si la situación escalará hacia una medida privativa de libertad más severa.