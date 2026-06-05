Kane Parsons rechaza dirigir franquicias: 'Prefiero centrarme en proyectos originales'

El director de 'Backrooms', Kane Parsons, confirma que no está interesado en trabajar con propiedades intelectuales y prefiere crear obras originales. Su película se convierte en la más taquillera de A24 con más de US$140 millones.

Kane Parsons , el joven director de 20 años que saltó de YouTube a la fama con la película " Backrooms ", ha dejado claro que no está interesado en dirigir grandes franquicias de Hollywood.

En una reciente entrevista, Parsons explicó que su enfoque creativo se basa en proyectos originales, alejándose de las propiedades intelectuales establecidas.

"No, no me interesa demasiado el trabajo relacionado con la propiedad intelectual. Prefiero centrarme casi exclusivamente en proyectos originales", afirmó, desmintiendo rumores que lo vinculaban con sagas como "Halloween" o "El exorcista". El realizador, quien comenzó su carrera subiendo videos virales sobre espacios liminales a YouTube, vio su ópera prima convertirse en un fenómeno de taquilla.

"Backrooms" llegó a los cines el 29 de mayo y superó todas las expectativas, recaudando más de US$140 millones a nivel global y estableciendo un nuevo récord para el estudio A24 como la película más exitosa de su historia. La cinta sigue a Clark, un dueño de una tienda de muebles que sufre una crisis mental y queda atrapado en una dimensión interminable de habitaciones vacías y luces fluorescentes, una idea que nació de una creepypasta en internet.

Parsons, sin embargo, no ve el éxito como una puerta a las franquicias.

"El hecho de que haga esto es porque es mi forma de procesar la vida, al igual que el arte. Normalmente me doy cuenta de que tener que ponerme en el lugar de otra persona en la vida tiende a dañar el punto inicial para mí", explicó. Aunque no descarta por completo trabajar con propiedades ajenas, solo consideraría proyectos de su infancia, como ciertas referencias de principios de los años 2000 que marcaron su visión.

También negó rotundamente los rumores de que ya está buscando un guionista para una secuela, afirmando que su prioridad sigue siendo explorar ideas propias, incluso si Hollywood ya lo imagina al frente de marcas mucho más grandes. El joven director ha sido uno de los nombres más observados en el cine de terror reciente.

Su trayectoria demuestra cómo una idea nacida en internet puede transformarse en un fenómeno cinematográfico, pero Parsons se mantiene firme en su deseo de no ser absorbido por la maquinaria de las grandes franquicias.

"Backrooms" no es una franquicia tradicional, sino una leyenda de internet alimentada por la comunidad, y Parsons insiste en que su versión es solo una interpretación dentro de una idea colectiva. Con su éxito, ha dejado claro que el cine original aún tiene espacio en Hollywood, siempre que los creadores mantengan su visión personal intacta





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