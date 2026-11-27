Los Buffalo Bills vencieron a los Kansas City Chiefs en un partido definido al final con un gol de campo de Tyler Bass, completando la jornada del Día de Acción de Gracias.

Los Buffalo Bills derrotaron a los Kansas City Chiefs en un combate de alta intensidad que definió la jornada del Día de Acción de Gracias de la NFL. El encuentro, disputado en el Highmark Stadium, estuvo marcado por condiciones climáticas adversas con lluvia persistente que aumentaron la tensión hasta el último segundo.

El marcador permaneció empatado a 10 puntos durante casi toda la noche, creando un escenario de incertidumbre que solo se resolvió cuando Tyler Bass entró al campo con los segundos finales. El pateador de los Bills ejecutó un gol de campo de 57 yardas que le otorgó la victoria a su franquicia en un partido que ambos equipos llegaban con registros positivos de temporada.

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Detalle de las Anotaciones Clave

Los Buffalo Bills abrieron el marcador con una anotación de James Cook III en el segundo cuarto, estableciendo el primer advantage local. Los Kansas City Chiefs respondieron con precisión quirúrgica antes del descanso, cuando Harrison Butker convirtió un gol de campo a dos segundos de que terminara la primera mitad, manteniendo la igualdad psicológica entre ambos contendientes.

La dinámica cambió en la segunda mitad cuando Emmett Johnson corrió hacia las diagonales para dar la ventaja temporal a los Jefes. Sin embargo, los Bills lograron equilibrar el electrónico con un gol de campo de Tyler Bass al inicio del último periodo, forzando un cierre dramático que puso todo en juego para los equipos especiales.

Estrategia Defensiva y Estadísticas de los Mariscales

Tanto Patrick Mahomes como Josh Allen enfrentaron una noche complicada bajo la presión constante de las defensas rivales, quienes realizaron un trabajo excepcional para limitar las marcas de puntos. Mahomes finalizó con 174 yardas por aire, mientras que Josh Allen logró lanzar para apenas 81 yardas, evidenciando la lucha física en el emparrillado.

James Cook se llevó los reflectores del ataque ofensivo con 117 yardas en 32 acarreos, demostrando una eficacia crucial en la tierra. Travis Kelce aportó con cuatro recepciones para 71 yardas, pero la ofensiva aérea de los Chiefs no pudo explotar las oportunidades creadas en momentos clave del compromiso.

El Gol de Campo Definitivo y las Reacciones

Los Kansas City Chiefs tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador para obligar a Buffalo a anotar de seis puntos, pero Harrison Butker desperdició una oportunidad de oro al enviar el ovoide por un lado de los tres postes. Este error fue determinante en el desenlace final del partido disputado en condiciones de lluvia.

Con solo 13 segundos en el reloj, los Chiefs despejaron el balón, pero los equipos especiales de Buffalo lograron tocar el ovoide para permitir que Greg Dortch dejara en buena posición a su equipo. Tyler Bass entró al campo, ejecutó la jugada y marcó el gol de campo de 57 yardas que seluló la victoria para los locales en el Día de Acción de Gracias.