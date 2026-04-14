Karely Ruiz Revela Su Postura Ante la Demanda de Alfredo Adame y Recuerda el Incidente en el Ring Royale 2026

La influencer Karely Ruiz comparte sus reflexiones sobre la supuesta demanda de Alfredo Adame, detallando el altercado en el Ring Royale 2026 y la situación actual. Describe el incidente y su reacción ante las amenazas del presentador.

Karely Ruiz , la influyente figura de OnlyFans y modelo, ha expresado su sorpresa ante la aparente lentitud en el proceso legal que, según se rumorea, Alfredo Adame iniciaría en su contra y en contra de su esposo, Johnny Echeverría . La polémica surgió tras un acalorado altercado que protagonizaron previo al evento Ring Royale 2026 . En una entrevista concedida al programa 'Sale el Sol', Ruiz confirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la supuesta demanda. Sin embargo, admitió haber sido advertida de la inminencia del documento legal. “Sigo esperando la demanda, porque nunca me llegó”, declaró con cierto tono de incredulidad. “Sabemos que son caras las demandas, dice que es millonario, pero no sé, la verdad (...) No sé si en estos días me llegue, pero bueno, la pagamos, no pasa nada”. La situación parece ser un reflejo de la tensa relación entre la influencer y el presentador, marcada por declaraciones cruzadas y acusaciones públicas. La espera de la notificación, para Karely Ruiz , representa un periodo de incertidumbre, aunque se muestra tranquila y preparada para enfrentar cualquier eventualidad legal. La reacción de Karely Ruiz ante la situación contrasta con las declaraciones previas de Alfredo Adame , quien, tras el incidente, amenazó con emprender acciones legales y vetar a Johnny Echeverría del evento. La modelo, por su parte, ha mantenido una postura serena, restando importancia a las amenazas y centrando su atención en sus proyectos personales y profesionales. La aparente dilación en el proceso legal podría ser interpretada de diversas maneras, desde una estrategia por parte de Adame hasta una simple demora burocrática. Sin embargo, para Karely Ruiz , la situación es clara: sigue esperando la notificación oficial para poder responder a las acusaciones de manera formal.

En la misma conversación, Karely Ruiz rememoró los detalles del incidente que desencadenó la controversia. Explicó cómo el enfrentamiento entre su esposo y Alfredo Adame se salió de control, originado por una discusión en la que la influencer defendía a otra persona. “Nunca imaginé tener una pelea con él, se salió de control”, relató. “Yo estaba apoyando a una persona, él se enojó y empezó a tirarme (...) Adame se lo merecía, es una persona llevaba tiempo diciéndome cosas. De hecho, yo le grité ‘ojalá pierdas’ y él realmente venía a pegarme y pues ahí mi marido se metió, obviamente, cualquier marido defiende a su mujer”. Confirmó que su esposo fue quien golpeó primero a Adame, pero también reveló que una persona que acompañaba al presentador habría agredido a su esposo. Esta revelación añade un nuevo matiz al incidente, sugiriendo una posible escalada de la violencia y complicando la situación legal. La descripción del altercado por parte de Karely Ruiz evidencia la intensidad del momento y las emociones que lo rodearon. La defensa de su esposo, la reacción de Adame y la intervención de terceros componen un relato conflictivo y lleno de tensiones. La narración de Ruiz, además, incluye referencias al carácter mediático de Adame, insinuando que el presentador podría estar aprovechando la situación para obtener publicidad. “Sé que está en un programa, no tarda en hablar de mí porque sabemos que de eso vive, ya no le dan las novelas, no sé a qué se dedicaba antes”, comentó. La mención de un reality show en el que participa Adame, La Mansión VIP, refuerza la idea de una estrategia para mantener su presencia en el ojo público.

El evento Ring Royale 2026, donde ocurrió el incidente, fue un punto de inflexión en la relación entre Karely Ruiz y Alfredo Adame. La ceremonia de pesaje, realizada el 15 de marzo en la Arena Monterrey, Nuevo León, fue el escenario de la confrontación. Ambos, Karely Ruiz y Alfredo Adame, participaron en el evento como competidores, enfrentándose a Carlos Trejo y Marcela Mistral, respectivamente. La pelea posterior, descrita por Adame como un “golpazo en la nuca”, generó una fuerte reacción por parte del presentador, quien acusó a Johnny Echeverría de cobardía y prometió acciones legales. Sin embargo, a pesar de las amenazas, el proceso legal parece no haber avanzado, al menos en lo que respecta a la notificación a Karely Ruiz. La participación de Alfredo Adame en La Mansión VIP, un reality show producido por HotSpanish, también ha sido objeto de debate. El programa, que se transmite en vivo por YouTube, cuenta con la participación de otros personajes conocidos, como Sol León, Niurka Marcos y Naim Darrechi. La presencia de Adame en este tipo de formato refuerza su imagen mediática y su estrategia de mantenerse vigente en el mundo del espectáculo. La controversia generada por el altercado con Karely Ruiz y su esposo ha contribuido a aumentar el interés por el programa y por la figura del presentador. La situación actual, con la espera de la demanda y las declaraciones cruzadas, mantiene la tensión y promete nuevos capítulos en esta conflictiva historia





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