Karely Ruiz se corona campeona de Supernova Génesis tras victoria épica contra Kim Shantal

La influencer regiomontana Karely Ruiz logró una victoria inesperada al derrotar a Kim Shantal en una pelea emocionante, convirtiéndose en la nueva campeona de Supernova Génesis. Tras un combate lleno de acción, Ruiz desafió a Ari Geli para su próxima pelea y reconoció el esfuerzo de su rival.

La influencer regiomontana Karely Ruiz logró una victoria sorprendente al derrotar por decisión dividida a Kim Shantal en el evento Supernova Génesis , convirtiéndose en la nueva campeona.

La pelea, que se llevó a cabo de última hora, comenzó con un ritmo frenético desde el primer round, donde ambas contendientes intercambiaron rápidas combinaciones de golpes. Aunque Karely Ruiz se vio acorralada en momentos contra la cuerda, logró mantenerse en pie y responder con contundencia. En el segundo asalto, el cansancio comenzó a hacer mella en ambas peleadoras, especialmente en Kim Shantal, quien había luchado previamente contra Milica en la misma noche.

A pesar del agotamiento, las dos lograron conectar golpes potentes, demostrando su resistencia y determinación. El tercer round fue decisivo, con ambas luchadoras sabiendo que el combate podía definirse en esos minutos. Karely Ruiz logró conectar varios golpes al rostro de su oponente, mientras que Shantal respondió con impactos al cuerpo y al rostro, manteniendo un intercambio intenso hasta el final.

Tras la pelea, Karely Ruiz fue cuestionada sobre su próximo rival y no dudó en mencionar a Ari Geli como su posible contrincante.

'Creo que Ari Geli sería una buena rival, preparándome bien', declaró la influencer. Además, reconoció el esfuerzo de su oponente, Kim Shantal, destacando su preparación y entrega en el ring.

'No esperaba ganar, creo que mi mente me traicionaba, pero siempre hay que pensar positivo. Este cinto también es para Kim, que se subió dos veces al ring y dio lo mejor de sí', comentó Ruiz, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y prometiendo seguir trabajando para mejorar su desempeño en futuras peleas





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