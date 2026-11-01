Karina Ruiz acumula 16 faltas al Senado por DACA

La senadora Karina Ruiz Ruiz tiene 16 inasistencias justificadas al pleno del Senado por problemas con su estatus DACA en EE.UU. Conoce los detalles.

La senadora Karina Ruiz Ruiz ha acumulado dieciséis faltas a las sesiones del pleno de la cámara alta. Esto se debe a que no se ha presentado desde la instalación del periodo ordinario de sesiones, ocurrido el pasado 31 de agosto. La legisladora enfrenta problemas legales en Estados Unidos que le impiden viajar.

Estatus legal DACA y viaje prohibido

La razón principal de su ausencia es que su permiso de residencia en ese país venció. Al ser beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida por sus siglas en inglés DACA, enfrenta un riesgo grave si viaja. Si regresa a México, no podría regresar a Estados Unidos nuevamente. Esta situación legal la mantiene confinada a su residencia actual.

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Faltas justificadas y ausencia virtual

Las inasistencias no han sido por motivos de salud o comisiones oficiales en el extranjero. Sin embargo, al menos las primeras doce faltas de la legisladora de Morena aparecen como justificadas en los registros. En las fechas del 20 y 21 de octubre se marcó como ausente, mientras que en el 27 y 28 de octubre su nombre no figura. A pesar de no asistir al pleno, ha participado virtualmente en sesiones de comisiones desde Phoenix, Arizona.

Licencia solicitada por reforma electoral

La legisladora migrante solicitó licencia únicamente para las sesiones del 29 y 30 de septiembre. En esas fechas, el Senado aprobó la reforma para prohibir la doble nacionalidad en candidaturas a gobernadores y presidentes. Debido a su ausencia, su suplente Octavia Hernández fue convocada para alcanzar el voto de la mayoría calificada necesario para la aprobación.

Iniciativas desde el extranjero

Envía puntos de acuerdo que son turnados a comisiones, como el planteado esta semana para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Propone celebrar convenios con gobiernos estatales para que las oficinas consulares actúen como ventanillas. Su objetivo es recibir, orientar y gestionar solicitudes de aclaración y corrección de actas con asistencia técnica.

Transformación digital y trámites consulares

La senadora Ruiz propuso exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Busca habilitar una modalidad de gestión asistida en la Plataforma Nacional del Registro Civil. Esto permitiría generar y validar la cuenta Llave MX con pasaporte o matrícula. La medida facilitaría trámites administrativos del estado civil para la comunidad en el exterior.