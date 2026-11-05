Karina Torres niega robar anillo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

Karina Torres desmiente acusaciones de Mariana Ochoa sobre la desaparición de su anillo en La Casa de los Famosos. Conoce los detalles del conflicto.

La cantante Mariana Ochoa ha presentado una acusación directa tras declarar que le sustrajeron un anillo valioso durante su estancia en el reality show La Casa de los Famosos México. Esta revelación, realizada recientemente en un podcast, ha desencadenado una inmediata respuesta por parte de la influencer Karina Torres, quien fue finalista en la cuarta temporada del programa de Televisa.

La desaparición del anillo de Mauricio Vaca

Mariana Ochoa detalló que el objeto fue robado un día antes de la gran final, precisamente mientras se aplicaba protector solar en el jardín del programa. La artista explicó que esta joya era un regalo de su novio Mauricio Vaca, quien se la entregó como símbolo de afecto romántico durante la temporada. Según relató la exintegrante de OV7, el anillo desapareció misteriosamente después de haber sido colocado temporalmente cerca del lavabo, un lugar donde anteriormente lo había encontrado intacto tras haberlo extraviado momentáneamente.

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La cantante enfatizó que el incidente ocurrió a plena luz del día y bajo la vigilancia de los otros participantes restantes en la casa. Al momento de la desaparición, únicamente permanecían en la residencia Karina Torres, Ese Pérez, Memo Schutz y Gema Garoa. Ochoa afirmó con rotundidad que nadie de la producción pudo haber ingresado para sustraer la joya, asegurando que alguien del grupo de finalistas se la tomó de forma deliberada.

Ante la falta de evidencia concreta en ese momento, Mariana Ochoa solicitó a los organizadores del reality show que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al responsable. La artista hizo un llamado directo a su audiencia a través de sus redes sociales para informar si alguno de los espectadores llegaba a ver a alguien usando su anillo, reiterando el alto valor sentimental y emocional que representa para ella y para Mauricio Vaca.

Defensa pública de Karina Torres

Como consecuencia de la viralización de las declaraciones de Ochoa en plataformas digitales, Karina Torres publicó un video de respuesta para negar firmemente la acusación de haber tomado la sortija. En la publicación, la influencer utiliza un audio grabado por ella misma donde expresa su extrañeza por seguir siendo tema de controversia y aclara explícitamente: "Mamá, yo no fui". Torres, quien finalizó en tercera posición en la cuarta temporada, aprovechó el momento para reafirmar su posición sobre los comentarios en su contra.

La creadora de contenido manifestado que está acostumbrada a ser objeto de atención mediática, tanto en los medios como en los espacios privados, y añadió que le resulta indiferente lo que opinen los demás. De hecho, señaló que le fascina estar en el centro de atención y que ella misma fomenta generar conversaciones públicas sobre su persona. Esta respuesta directa ha sido interpretada por gran parte de los internautas como una clara indirecta dirigida hacia las afirmaciones realizadas por Mariana Ochoa durante la emisión del programa.

Impacto en la dinámica de los finalistas

La situación generó un clima de tensión significativo entre los participantes restantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La acusación no solo afectó la relación entre Ochoa y Torres, sino que también puso en evidencia las dinámicas de poder y sospecha que existían en la etapa final del reality. Otros finalistas como Ese Pérez y Memo Schutz quedaron involuntariamente vinculados al incidente por presencia física durante el robo.

Mientras se investigan los posibles culpables a través de las cintas de vigilancia, el incidente ha dejado un precedente de controversia dentro del formato televisivo. La demanda de justicia por parte de Ochoa ha mantenido viva la polémica mucho después de que el programa haya concluido, demostrando cómo los conflictos personales dentro del reality pueden trascender las pantallas y convertirse en un asunto de discusión pública prolongada entre los fans y los medios especializados.