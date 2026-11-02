Karl Bushby completa 28 años caminando por el mundo en Inglaterra

Karl Bushby, de 57 años, llega a Hull tras una travesía de 28 años y 50.000 km a pie. Conoce los detalles de su histórica caminata global iniciada en 1998.

Karl Bushby pisó las calles de Hull, Inglaterra, tras finalizar una travesía de 28 años alrededor del planeta a pie. El explorador británico, ahora de 57 años, fue recibido por una multitud que se congregó para celebrar el cierre de un desafío personal que comenzó en 1998. Este recorrido lo llevó a cruzar continentes, montañas, desiertos, selvas y territorios cubiertos de hielo sin utilizar ningún medio de transporte para avanzar.

Ruta de Karl Bushby inicia en Chile

Bushby inició su recorrido cuando tenía 29 años en el sur de Chile. Desde ese punto de partida, avanzó aproximadamente 50 mil kilómetros y atravesó 29 países con un objetivo claro: regresar a su ciudad natal sin volver a casa hasta completar la hazaña. Su ruta incluyó el recorrido por todo el continente americano, el cruce del estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y el posterior desplazamiento por Asia Central y Europa, hasta llegar finalmente al Reino Unido.

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Obstáculos prolongan la aventura

Aunque el explorador tenía previsto completar su recorrido sin interrupciones, diferentes circunstancias prolongaron la aventura durante casi tres décadas. Entre los principales obstáculos estuvieron las restricciones para obtener una visa rusa, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Durante algunos de esos periodos permaneció en distintos lugares, incluido México, mientras esperaba las condiciones necesarias para continuar. Una vez que conseguía resolver los impedimentos, retomaba el trayecto desde el mismo punto en el que había suspendido la caminata.

Atraviesa el canal de la Mancha

Uno de los últimos desafíos del británico fue atravesar el canal de la Mancha a nado desde el norte de Francia hasta territorio inglés. A principios de octubre llegó a las inmediaciones de Dover, donde un grupo de familiares y amigos, entre ellos su padre, lo esperaba para darle la bienvenida. Este último esfuerzo físico marcó el fin de una travesía que ha sido definida como una de las pruebas de resistencia más largas en la historia de la exploración moderna a pie.

Legado de Karl Bushby

La llegada de Karl Bushby a Hull representa el cumplimiento de una prometa hecha hace más de dos décadas. Su historia destaca la resiliencia humana frente a barreras geopolíticas y sanitarias globales. El explorador ha demostrado que la perseverancia puede superar incluso las circunstancias más adversas, inspirando a miles de personas alrededor del mundo que siguen de cerca sus pasos. Este logro no solo es personal, sino que se convierte en un referente de determinación y superación.

Impacto en la comunidad local

La celebración en Hull ha generado un gran interés en la comunidad local, que ha podido presenciar de primera mano el final de esta travesía histórica. Los residentes han expresado su admiración por la dedicación y el coraje de Bushby, quien ha mantenido su compromiso a pesar de los años transcurridos. Este evento ha fortalecido el vínculo entre la ciudad y figuras internacionales, destacando la capacidad de Hull para acoger y celebrar hazañas excepcionales. La llegada de Bushby será recordada como un momento significativo para la historia de la exploración a pie.