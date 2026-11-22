Karla Sofía Gascón aborda la situación de las personas trans y niega acusaciones tras la controversia de sus publicaciones, destacando el retroceso de derechos.

La actriz española Karla Sofía Gascón aprovechó su presencia en el Festival Internacional de Cine de la India para ofrecer una reflexión profunda sobre la situación actual de las personas trans en el mundo. Su intervención en este evento cinematográfico internacional permitió a la intérprete de 54 años analizar los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTI+, marcando un momento clave en su trayectoria pública reciente.

Contexto de la controversia y respuesta

Gascón se convirtió en protagonista mundial cuando el estreno de la cinta francesa Emilia Pérez la catapultó a la temporada de premios de 2025. La película, producida por Netflix, le valió una nominación histórica a Mejor Actriz en la Academia, siendo la primera intérprete abiertamente trans en recibir este reconocimiento. Sin embargo, su campaña fue interrumpida abruptamente cuando, a finales de enero de 2025, circularon capturas de antiguas publicaciones de su cuenta de X.

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Estos mensajes, redactados entre 2016 y 2023, contenían comentarios ofensivos sobre el islam, George Floyd y la diversidad en los Oscar. La escritora Sarah Hagi jugó un papel fundamental al difundir estas publicaciones, lo que generó una fuerte reacción crítica contra la actriz. En respuesta, Gascón emitió un comunicado público donde expresó su arrepentimiento por el daño causado, destacando su conexión con comunidades marginadas y su conocimiento sobre el sufrimiento asociado.

Negación de autoria y prejuicios

Durante su discurso en el festival, la actriz cuestionó firmemente las conclusiones que se habían impuesto sobre su persona. Aseguró que no se había demostrado en ninguna parte que ella escribiera contenido contra nadie. Esta declaración refuerza su postura de que algunas personas utilizaron la controversia generada para perjudicar sus posibilidades de obtener un reconocimiento importante, relacionando estos eventos con los prejuicios persistentes hacia las comunidades históricamente discriminadas.

La actriz explicó que la situación refleja un retroceso global en los derechos de las personas trans y en la diversidad sexual. Sus palabras subrayan la dificultad de mantener una carrera exitosa en la industria del entretenimiento mientras se enfrenta a escrutinios digitales intensos que pueden alterar la percepción pública de manera drástica e inmediata.

Impacto en la carrera y otros proyectos

El escándalo tuvo consecuencias directas y significativas para la participación de Gascón en la temporada de galas. Netflix se distanció oficialmente de su campaña individual y dejó de cubrir ciertos gastos relacionados con su asistencia a eventos de premiación. Como resultado, la actriz perdió gran parte de la visibilidad que había construido durante meses, cuando su interpretación era considerada una de las favoritas.

A pesar de estos obstáculos, la producción de Emilia Pérez logró alcanzar un hito importante al obtener dos premios Oscar. La actriz continúa activamente en el sector, interpretando a Ortensia en la comedia italiana de 2026 dirigida por Carlo Verdone y disponible en Paramount+. También explora nuevos roles, como el de una villana del siglo XIX en un western español, demostrando su versatilidad artística a pesar de la presión mediática.