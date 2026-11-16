Karol G cancela concierto en Estadio GNP Seguros por salud

La cantante colombiana Karol G pospone su presentación en el Estadio GNP Seguros por motivos de salud. La nueva fecha es el 17 de noviembre y OCESA gestiona reembolsos.

La reconocida cantante colombiana Karol G ha anunciado la reprogramación de su concierto programado para el 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros. Esta medida fue confirmada el mismo día cerca de las 16:00 horas por OCESA, la productora encargada del evento en la Ciudad de México. La cancelación se debe a razones de salud que la intérprete ha priorizado sobre su presentación artística.

Reprogramación y nueva fecha del evento

El artista ha fijado el próximo 17 de noviembre como la nueva fecha para este show en la capital mexicana. Quienes adquirieron boletos para el concierto original tienen la opción de asistir a esta nueva jornada o solicitar un reembolso completo. La productora OCESA ha habilitado los canales correspondientes para gestionar estas devoluciones de manera ágil, asegurando que los afectados puedan recuperar su inversión.

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Criticas de los asistentes en redes sociales

La decisión de anunciar la cancelación a última hora generó una reacción negativa inmediata entre los aficionados. Diversos usuarios expresaron su frustración en redes sociales, argumentando que la falta de comunicación oportuna afectó gravemente a quienes viajaron desde otras entidades federativas. Un asistente detalló que esperaba un aviso más temprano, mencionando específicamente que no recibir notificación por la mañana fue irrespetuoso con quienes ya se encontraban en las inmediaciones del estadio.

Otro fanáticu resaltó la inconveniencia logística, señalando que provenía de otro estado y había dedicado seis horas de viaje. Esta frustración refleja el impacto negativo que tiene la tardanza en la difusión de información crítica para los espectadores foráneos. La crítica social se centró en la falta de respeto percibida hacia los seguidores que planificaron su asistencia con anticipación.

Posición oficial de OCESA y la cantante

En un comunicado oficial, la organización OCESA explicó que la reprogramación se tomó priorizando exclusivamente la salud y el bienestar de Karol G. La productora comunicó que la artista agradece profundamente el cariño y la energía recibida durante los días de su gira. Karol G también expresó su gratitud y pidió comprensión a su audiencia por esta situación inesperada que impide su actuación prevista.

Contexto de la gira Tropitour en la capital

Esta cancelación ocurre en medio de la gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G. La artista originaria de Medellín inició sus presentaciones en la Ciudad de México el viernes pasado, culminando la segunda fecha el sábado con la participación especial de la cantautora Belinda. La programación original contemplaba tres conciertos en esta capital, por lo que la cancelación afecta significativamente la agenda de espectáculos de la región.

Los próximos pasos indican que la organización mantendrá abierta la venta de entradas para el 17 de noviembre. Se espera que los detalles logísticos para la nueva fecha se confirmen pronto, permitiendo a los fanáticos reorganizar sus planes. La situación actual deja a los asistentes pendientes de las actualizaciones oficiales sobre la recuperación de sus inversiones o la asistencia al nuevo show.