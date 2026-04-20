Karol G deslumbra en Coachella y anuncia su esperada gira mundial Tropicoqueta Tour

La artista colombiana Karol G paralizó Coachella al revelar el inicio de su nueva gira mundial, Tropicoqueta Tour, prometiendo una experiencia masiva en estadios que recorrerá diversos continentes a partir de finales de 2026.

El festival de Coachella 2026 cerró sus puertas con una nota alta, pero el momento que realmente paralizó a los asistentes ocurrió durante el cierre del set de la superestrella colombiana Karol G .

En un despliegue de energía que quedará grabado en la historia del evento, la intérprete no solo consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de la industria musical actual, sino que también aprovechó la masiva audiencia para anunciar formalmente su próxima aventura global: el Tropicoqueta Tour. Este anuncio se produjo el 19 de abril, cuando la artista, tras haber dejado el corazón en el escenario, reveló un imponente gráfico con letras amarillas bajo la estética visual de su nuevo proyecto. La reacción del público fue inmediata y eufórica, confirmando que la espera de sus seguidores por un nuevo ciclo de presentaciones en vivo estaba a punto de terminar. Este nuevo anuncio llega tras una racha de éxitos sin precedentes para la cantante, quien ya logró marcar un hito al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella. Su anterior gira, ligada al álbum Mañana será bonito, redefinió los estándares del género urbano a nivel mundial, logrando llenos totales y cifras de recaudación astronómicas en estadios de todo el planeta. Por ello, el Tropicoqueta Tour no se presenta simplemente como una serie de conciertos, sino como el siguiente paso lógico en una carrera que busca romper todas las barreras idiomáticas y geográficas. Aunque la logística y las sedes específicas permanecen bajo un estricto secreto, los expertos de la industria proyectan que se tratará de una gira exclusivamente enfocada en grandes estadios, diseñada para albergar producciones técnicas de alto nivel, juegos pirotécnicos complejos y una narrativa escénica que complemente el concepto de su más reciente material discográfico. Los fanáticos de La Bichota ya han comenzado a movilizarse ante la incertidumbre de las fechas oficiales. La página web de la artista ha habilitado una base de datos para que todos los seguidores interesados se registren y reciban notificaciones prioritarias directamente en sus correos electrónicos sobre el calendario de la gira y la disponibilidad de entradas. Paralelamente, plataformas globales como Ticketmaster han abierto espacios preventivos en sus sistemas, sugiriendo que la maquinaria de ventas se activará con fuerza hacia finales de 2026. Si bien aún falta conocer cuáles serán los países afortunados en recibir esta gira, existe una expectativa creciente sobre su regreso a los escenarios de Latinoamérica y Europa. La transición entre la era de Mañana será bonito y este nuevo capítulo de Tropicoqueta parece estar diseñada para elevar aún más la vara, prometiendo espectáculos que superen la intensidad y la calidad técnica de lo que se pudo presenciar en el desierto californiano, donde la puesta en escena de la cantante dejó claro que su evolución creativa no tiene límites inmediatos





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