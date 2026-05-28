Kate del Castillo contra la violencia en 'La Reina del Sur' y su apoyo a las corridas de toros

La actriz Kate del Castillo ha sido criticada por su interpretación en 'La Reina del Sur' y su apoyo a las corridas de toros. El líder del PRI estatal, Marco Antonio Mendoza Bustamante, ha acusado a la actriz de promover la violencia y el crimen organizado a través de la serie y de reunirse con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Por su parte, el gobernador morenista de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha respaldado la iniciativa legal para prohibir las corridas de toros en la entidad y ha asignado la responsabilidad de decisión a la ciudadanía en una consulta popular.

Me llama la atención que Kate del Castillo afirme estar en contra de la violencia, señaló el defensor de las corridas, en la narcoserie ‘La Reina del Sur’, no solo hizo apología del delito , sino que promovió la violencia y al crimen organizado.

Después de que la actriz le pidiera al gobernador morenista de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que respalde y apoye la iniciativa legal para prohibir las corridas de toros en la entidad, el líder del PRI estatal, Marco Antonio Mendoza Bustamante, le reclamó a la actriz su interpretación en ‘La Reina del Sur’, por supuestamente incentivar la apología del delito a través de esa serie y haberse reunido para una entrevista y docuserie con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y ahora sentenciado a perpetuidad en Estados Unidos.

Mendoza también es diputado local y defensor activo de las corridas de toros, por lo que presentó un proyecto de reforma a la Ley de Cultura y Derechos Culturales de Hidalgo para integrar la denominada tauromaquia o ‘Fiesta Brava’ dentro del catálogo de patrimonio cultural inmaterial del estado. Por su parte, el gobernador Menchaca dijo que el asunto está en el terreno del Poder Legislativo, en el que su partido, Morena —que tiene mayoría— respaldó, el pasado 22 de mayo, junto con el PRI y Nueva Alianza, una solicitud ‘fast track’ para realizar una consulta popular sobre corridas de toros en Hidalgo, con lo que asignó la responsabilidad de decisión a la ciudadanía.

Mendoza Bustamante igualmente promovió la realización del foro ‘Por la defensa de nuestras tradiciones. Tauromaquia, memoria viva de Hidalgo’, el 13 de mayo en el Congreso del Estado de Hidalgo, y ha sido cuestionado por animalistas, quienes se manifestaron bajo consignas como ‘La tortura se prohíbe’ para contrarrestar lo que ven como un respaldo político e institucional a la postura taurina, por el respaldo mayoritario del PRI y Morena.

‘Me llama la atención que Kate del Castillo afirme estar en contra de la violencia, por cuatro motivos fundamentales: en su interpretación de Teresa Mendoza en la narcoserie ‘La Reina del Sur’, no solo hizo apología del delito, sino que promovió la violencia y al crimen organizado que tanto daño le ha hecho al país’, expuso el dirigente priista, para después abundar: ‘Siguiendo esa línea de culto a la violencia, produjo la serie ‘Cuando conocí al Chapo’, rindiendo honores a uno de los delincuentes más peligrosos de México. Cómo olvidar la carta pública que le dedicó al ‘Chapo’ Guzmán, donde le profesa su admiración y le dice que confía más en él que en las instituciones.

Las imágenes hablan más que mil palabras; sus encuentros con ‘El Chapo’ lo explican todo’





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