Kate del Castillo pide prohibir las corridas de toros en Hidalgo

La actriz Kate del Castillo, conocida por su papel en 'La Reina del sur', utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedir al gobernador del estado de Hidalgo respaldar la prohibición de la tauromaquia, tema que actualmente se encuentra en discusión dentro del Congreso local.

Para nadie es un secreto que que la actriz Kate del Castillo siempre ha levantado la voz por defender los derechos de los animales y es que, en esta ocasión nuevamente la protagonista de serie como ‘La Reina del sur’ utilizó su redes sociales para dar a conocer su postura en contra de las corridas de toros.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Kate del Castillo utiliza sus redes sociales para alzar la voz en contra de esta práctica, pues al inicio de este 2026 pidió frenar las corridas de toros en Guadalajara; ahora la actriz hace lo mismo pero para el Estado de Hidalgo. Kate del Castillo pide prohibir las corridas de toros en Hidalg





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