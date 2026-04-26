Katia Itzel García responde a críticas tras partido de Chivas vs Tijuana y otros incidentes en el fútbol

La árbitra Katia Itzel García se pronunció sobre las críticas recibidas tras el partido entre Chivas y Tijuana, mientras que en España un exfutbolista desató una pelea en las gradas. Además, la inflación en México sigue afectando a los ciudadanos.

La árbitra Katia Itzel García fue la encargada de dirigir el encuentro entre Chivas y Tijuana en la Fecha 17 de la Liga MX. Durante el partido, que terminó en empate, García se convirtió en el centro de atención al marcar un penal a favor de Chivas en tiempo de compensación.

Sin embargo, la decisión generó controversia entre los aficionados, quienes desde las gradas del Estadio Akron lanzaron críticas y hasta insultos hacia la silbante. Tras el partido, García respondió a las críticas a través de sus redes sociales con un mensaje en el que destacó la importancia de separar su rol como árbitra de su vida personal.

En su publicación, la también exjugadora de fútbol mencionó que ha sido un desafío para las mujeres llegar a dirigir partidos de alto nivel, ya que históricamente ha sido un espacio dominado por hombres. Recordó el caso de Vicky Tovar, la primera árbitra en dirigir un partido de la Liga MX hace 20 años, quien tuvo que retirarse debido a los constantes ataques y discriminación que enfrentó.

García enfatizó que, a pesar de los obstáculos, hoy tiene la oportunidad de romper barreras y abrir camino para más mujeres en el arbitraje. Además, el partido entre Chivas y Tijuana no fue el único que generó polémica en la jornada. En España, el encuentro entre Huesca y Zaragoza también se vio empañado por un incidente violento.

El exfutbolista Esteban Andrada, quien jugó en Monterrey, fue protagonista de un altercado en las gradas cuando propinó un puñetazo a un aficionado rival, lo que desató una pelea masiva. Este tipo de incidentes refleja la pasión y, en ocasiones, la violencia que puede desatarse en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras tanto, en otros frentes, la inflación en México sigue siendo un tema de preocupación para los ciudadanos.

Según datos recientes, el costo de la canasta básica ha aumentado un 67% en los últimos ocho años, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los mexicanos. Este escenario ha generado descontento en la población, que ve cómo su salario ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

En otro ámbito, la cena de corresponsales de la Casa Blanca volvió a ser noticia tras la asistencia del expresidente Donald Trump, quien participó por primera vez en años en este evento. La presencia de Trump generó expectativa, ya que su relación con la prensa ha sido tensa durante su mandato y posteriormente





FOXSportsMX / 🏆 42. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Katia Itzel García Chivas Vs Tijuana Arbitraje Femenino Incidentes En El Fútbol Inflación En México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hormiga González y Gilberto Mora: El frente a frente del Chivas vs. TijuanaEl encuentro de la última fecha también llama la atención de los aficionados por ver a las jóvenes promesas del futbol mexicano.

Read more »

Hormiga González busca romper récord de un campeón de goleo de ChivasArmando González está obligado a superar sus 12 goles si quiere ser campeón de goleo de la Liga MX y con ello superaría una interesante marca.

Read more »

Chivas busca el liderato y Xolos la clasificación a LiguillaEn la última fecha del torneo regular de la Liga MX, Chivas y Xolos se enfrentan en un partido crucial. Chivas busca asegurar el liderato y Xolos necesita ganar para tener posibilidades de clasificar a la Liguilla.

Read more »

Senado aprobará integración de la Comisión Permanente, informa Laura Itzel CastilloLaura Itzel Castillo resaltó que la Comisión Permanente funcionará de mayo a agosto de este año

Read more »

Gabriel Milito lamenta que Chivas perdiera liderato con Pumas: 'Queríamos terminar en lo más alto'El entrenador argentino reconoció que tenía el objetivo de que el Rebaño finalizara en la cima de la clasificación, pero que quedó satisfecho por el rendimiento a lo largo del torneo

Read more »

Chivas rompió un impresionante récord y repite una tendencia que hace soñar con una Final de Liga BBVA MXLas Chivas no pudieron terminar el Clausura 2026 como líderes, pero lograron una marca impresionante

Read more »