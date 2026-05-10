Katia, modelo y árbitra: divierte en redes sociales y genera polémica

La modelo Katia, considerada una de las mejores árbitras del mundo según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), ha incursionado en el mundo del modelaje generando controversia como modelo. A través de redes sociales, García y la representante de la FMF lucen distintos diseños retro de la firma estadounidense, que busca conectar con la afición mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Fue una de las modelos para presentar una edición especial de MéxicoLiga MX Femenil: Horario y canales para ver las semifinales; HOY, domingo 10 de mayoPachuca vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO HOY 10 de mayo la Vuelta de Cuartos de Final, ha generado revuelo en redes sociales tras incursionar en una nueva faceta fuera de las canchas: el modelaje.

La modelo Katia, considerada una de las mejores árbitras del mundo según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), ha puesto en entredicho su desempeño y su incursión en el modelaje. A través de redes sociales, García —quien recientemente dirigió el duelo de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas del Clausura 2026 en el Estadio Banorte— posó con diseños retro de la firma estadounidense, que busca conectar con la afición mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

La aparición de Katia, considerada una de las mejores árbitras del mundo según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), ha dividido opiniones en redes sociales. A través de redes sociales, la representante de la FMF luce distintas piezas de la colección en poses que destacan su presencia fuera del arbitraje.

La campaña de Reebok, lanzada con miras a la justa mundialista, ha provocado revuelo en redes sociales y ha colocado en el radar internacional rumbo al Mundial





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