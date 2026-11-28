OCESA confirma que el show de KATSEYE en la CDMX se reprograma por motivos médicos. Los boletos vigentes mantendrán su validez hasta anunciar la nueva fecha del evento.

La promotora OCESA ha comunicado oficialmente que el esperado espectáculo de KATSEYE, programado originalmente para este sábado, no se realizará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Esta decisión crítica responde estrictamente a problemas de salud detectados en una de las integrantes del grupo femenino, lo que obliga a posponer la actividad de manera inmediata e impredecible.

Comunicado oficial de posposición del evento

La empresa organizadora emitió un comunicado a través de sus canales sociales y medios oficiales para informar a los asistentes que el concierto de KATSEYE en la capital del país ha quedado pospuesto. La nota enfatiza que la cancelación es debido a una causa de fuerza mayor, citando específicamente la condición médica de la artista afectada como el factor determinante para esta medida de seguridad y bienestar.

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OCESA instruye claramente al público que no acuda al recinto deportivo esta noche, asegurando que las puertas permanecerán cerradas para cualquier entrada. La promotora pide disculpas por los inconvenientes que esta situación de último minuto pueda ocasionar a las fans y seguidores, reiterando que la prioridad absoluta es la salud y el estado físico de la integrante que requiere atención médica urgente.

Validación de boletos para nueva programación

Es crucial aclarar que el evento no se cancela de forma definitiva, sino que se encuentra en proceso de reprogramación para una fecha posterior. Según la información proporcionada por OCESA, los boletos adquiridos para la fecha original del sábado seguirán siendo completamente válidos una vez que se anuncie el nuevo día para la presentación. No se requiere ningún trámite de reembolso inmediato, ya que la validez del boleto se extiende automáticamente al nuevo calendario.

La organización se comprometió a anunciar la nueva fecha con la mayor brevedad posible, aunque aún no se ha compartido un calendario específico para el reprogramado show. Los aficionados deben mantenerse atentos a los canales oficiales de KATSEYE y OCESA para recibir las actualizaciones concretas sobre cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto postergado en la capital mexicana.

Impacto en la agenda de eventos en la ciudad

Esta posposición genera un cambio significativo en la agenda cultural de la Ciudad de México para los próximos días, afectando a miles de asistentes que planeaban asistir al Palacio de los Deportes. OCESA ha solicitado expresamente a los fans no desplazarse al lugar, evitando así aglomeraciones innecesarias y conflictos logísticos para quienes ya cuentan con su acceso al evento cancelado momentáneamente.