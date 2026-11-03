Kazimir exige al BCE subir tasas para frenar inflación y alerta de riesgos energéticos

Peter Kazimir advierte que el BCE debe aumentar tasas para evitar que la inflación se consolide, señalando que los mercados subestiman la trayectoria necesaria para alcanzar el objetivo del 2.0 por ciento.

El gobernador del banco central de Eslovaquia, Peter Kazimir, afirmó categóricamente que el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que volver a subir las tasas de interés para evitar que la elevada inflación se consolide en la zona euro. Kazimir expresó su preocupación de que los mercados financieros puedan estar subestimando la magnitud de las medidas necesarias para frenar las presiones inflacionarias actuales. Este pronóstico se realiza tras la decisión del BCE de mantener las tasas sin cambios la semana pasada, lo que ha generado un debate intenso entre los reguladores.

Trayectoria necesaria para la inflación

La postura de Kazimir, considerada una de las más estrictas dentro del Consejo de Gobierno del BCE, compuesto por 27 miembros, se centra en la idea de que la cuestión ya no es si serán necesarias nuevas medidas, sino cuánto más se necesitará. Kazimir explicó que la trayectoria necesaria debe garantizar que la inflación vuelva al objetivo y se mantenga en él, advirtiendo que es posible que los mercados sigan subestimando lo que se requiere. Esta perspectiva contrasta con la expectativa general de que la pausa reciente fuera suficiente para estabilizar los precios.

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Los mercados financieros prevén actualmente entre dos y tres alzas de tasas por parte del BCE durante el próximo año, antes de una lenta retirada. Sin embargo, los indicadores de inflación basados en el mercado sugieren que el crecimiento de los precios se situará muy por encima del objetivo del 2.0 por ciento del BCE durante los próximos años. Para Kazimir, esto representa un riesgo significativo si no se actúa con la firmeza requerida desde el inicio.

Presiones de costos y efectos de segunda ronda

El BCE mantuvo los réditos sin cambios el pasado jueves bajo la premisa de que los efectos de segunda ronda sobre la inflación aún no se han materializado, que el crecimiento salarial es moderado y que es probable que el crecimiento económico se vea afectado por el aumento de los costos de financiamiento a largo plazo. No obstante, Kazimir señaló que estos datos no son necesariamente tan tranquilizadores como algunos piensan y que las presiones sobre los costos podrían acumularse antes de que las empresas las repercutan en los precios finales.

Además, el gobernador del banco central de Eslovaquia afirmó que las expectativas podrían cambiar antes de que las presiones generalizadas sobre los precios se reflejen en los datos oficiales. Esto significa que la desaceleración del crecimiento no debilita necesariamente la inflación, ya que las presiones sobre los costos llevan meses acumulándose en la economía. Kazimir subrayó que la pausa de la semana pasada no fue la línea de meta y que debemos actuar antes de que la elevada inflación empiece a parecer algo normal para los consumidores y las empresas.

Contexto global y el Banco de Inglaterra

Por otra parte, se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) ceda a la presión inflacionaria derivada del aumento vertiginoso de los costos energéticos y suba las tasas de interés este jueves, aunque podría contradecir las previsiones de los inversionistas, que apuestan por varios incrementos más el año que viene. Los economistas encuestados por Reuters prevén que el BoE subirá la tasa de interés oficial de 3.75 a 4.0 por ciento, lo que marcaría su primer incremento desde agosto del 2023, cuando la inflación aún triplicaba con creces su objetivo de 2.0 por ciento.

El BoE fue criticado previamente por subestimar la persistencia de la inflación la última vez que se dispararon los costos energéticos, y ahora se muestra cauteloso ante la posibilidad de volver a verse sorprendido. Los precios mundiales de la energía se mantienen altos y hay pocos indicios de que la guerra con Irán vaya a terminar de forma duradera, lo que aumenta la incertidumbre. Andrew Bailey, gobernador del BoE, ha afirmado que el banco central no puede esperar a tener pruebas concluyentes de los efectos de segunda ronda, ya que de lo contrario actuará demasiado tarde.

La cuestión de cuántas pruebas son suficientes ha dividido al Comité de Política Monetaria, que votó por seis a tres a favor de mantener los réditos sin cambios en septiembre. Bailey afirmó el mes pasado que las empresas parecían estar absorbiendo el aumento de los costos más que en el 2022. En septiembre, el BoE advirtió que la inflación superaría 4.0 por ciento a principios del año que viene y señaló que el repunte de los precios de la energía desde sus previsiones de julio presentaba similitudes con su escenario adverso, donde la inflación corre el riesgo de afianzarse.