Keiko Fujimori conserva ventaja mínima en elección presidencial de Perú

La candidata conservadora mantiene una pequeña ventaja sobre Roberto Sánchez en la elección presidencial de Perú, aunque el resultado aún no está definido y podría ser modificado por el conteo de votos en zonas rurales y regiones andinas.

Con más del 93% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori conserva una mínima ventaja sobre Roberto Sánchez en la elección presidencial de Perú. Con más del 93 por ciento de las actas procesadas, la candidata conservadora, aunque el resultado aún permanece abierto y podría definirse por un reducido margen de votos, ha concentrado gran parte de su apoyo precisamente en esas regiones del interior del país, donde el avance del conteo podría modificar la tendencia observada hasta el momento.

La ajustada diferencia mantiene en suspenso la definición presidencial y aumenta la expectativa sobre el resultado final, especialmente porque todavía faltan miles de votos por contabilizar. Además, el sufragio emitido por peruanos en el extranjero podría jugar un papel clave en el desenlace de la contienda





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