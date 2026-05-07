Keiko Fujimori descarta perpetuarse en el poder y apunta a sus rivales políticos

La candidata de Fuerza Popular asegura que su mandato durará estrictamente cinco años, mientras critica las ambiciones políticas de sus adversarios en vísperas de la segunda vuelta electoral en Perú.

La aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori , representante del partido Fuerza Popular , ha salido al paso de las diversas especulaciones que circulan en las plataformas digitales respecto a sus verdaderas intenciones una vez que acceda al cargo máximo del Estado.

En una declaración contundente dirigida a los medios de comunicación, la política aseguró que, en caso de resultar electa, su gestión se limitará estrictamente a un periodo de cinco años. Esta cifra coincide plenamente con el marco legal establecido para las legislaturas en la nación sudamericana, donde la normativa vigente prohíbe la reelección inmediata del mandatario.

La candidata subrayó la importancia de ser clara frente a la ciudadanía para disipar cualquier duda sobre una posible intención de perpetuarse en el poder, un temor que ha resonado con fuerza en diversos sectores de la población peruana. Este compromiso no es casual, ya que Keiko Fujimori carga con el peso histórico del legado de su padre, Alberto Fujimori.

El antiguo mandatario es recordado principalmente por el autogolpe de Estado perpetrado en el año mil novecientos noventa y dos, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia política del país al disolver el Congreso y establecer una nueva Constitución en mil novecientos noventa y tres. Gracias a aquel cambio normativo, Alberto Fujimori logró ser reelegido en dos ocasiones consecutivas, generando un precedente de concentración de poder que muchos ciudadanos temen que se repita bajo la dirección de su hija.

Al enfatizar que su mandato será temporal, Keiko busca distanciarse de aquellas prácticas autoritarias y proyectar una imagen de respeto absoluto a la institucionalidad democrática y a la alternancia en el gobierno. En el mismo contexto, la líder de Fuerza Popular aprovechó el espacio mediático para lanzar duras críticas contra sus competidores directos, especialmente aquellos que luchan por asegurar el segundo puesto para avanzar a la siguiente etapa electoral.

Fujimori señaló que se ha escuchado hablar de proyectos políticos extremadamente prolongados, mencionando específicamente una propuesta de treinta años vinculada a Antauro Humala. Estas declaraciones apuntan directamente a Roberto Sánchez, candidato de la agrupación Juntos por el Perú, quien actualmente se mantiene en una posición competitiva con un porcentaje de votos que supera ligeramente el doce por ciento.

La controversia se originó a raíz de un video difundido en redes sociales donde Sánchez hace alusión a la necesidad de construir un proyecto político sólido y duradero, vinculando sus ideas con la figura de Humala. La mención de Antauro Humala evoca uno de los episodios más violentos y polémicos de la política peruana reciente, conocido como el Andahuaylazo.

Este suceso ocurrió en el año dos mil cinco, cuando se tomó por la fuerza la comisaría de la localidad de Andahuaylas, en la zona centro sur del país. El objetivo de dicha acción era derrocar el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo y restaurar la Constitución de mil novecientos setenta y nueve. El saldo de aquel enfrentamiento fue trágico, resultando en la muerte de seis personas.

Debido a estos hechos, Antauro Humala fue condenado en dos mil nueve a pasar veinticinco años en prisión. Sin embargo, tras cumplir más de diecisiete años de condena y obtener reducciones de pena por estudios y trabajo, recuperó su libertad en el año dos mil veintidós.

A pesar de sus intentos por volver a la escena electoral, la justicia peruana ratificó en dos mil veinticinco la ilegalidad de su partido, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, impidiéndole participar en los comicios de dos mil veintiséis. Actualmente, el panorama electoral muestra que Keiko Fujimori lidera el escrutinio con más del diecisiete por ciento de los votos, con un conteo que ya alcanza el noventa y ocho punto tres por ciento de las actas.

Esto la posiciona firmemente para disputar la segunda vuelta electoral, programada para el próximo siete de junio. Sus posibles adversarios en este duelo final serían Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, este último representante de Renovación Popular con un once punto ocho por ciento de los sufragios.

La contienda se perfila como un enfrentamiento ideológico intenso, donde la ultraderecha representada por Fujimori buscará consolidar su victoria frente a propuestas que varían desde el nacionalismo radical hasta el conservadurismo liberal, en un clima de polarización social y política que define la realidad contemporánea del Perú





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