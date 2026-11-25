El padre de PlayStation aclara que no hubo traición ni venganza en el origen de la consola, solo innovación tecnológica con Nintendo.

Ken Kutaragi, reconocido mundialmente como el padre de PlayStation, ha desmentido oficialmente el largo mito sobre una supuesta rivalidad o deseo de venganza entre Sony y Nintendo. El ejecutivo japonés aclaró que la creación del sistema no fue una respuesta a una traición, sino el resultado de un interés genuino en impulsar la innovación tecnológica de la era de los noventa. Su declaración corrige una narrativa que ha permeado en la industria durante más de tres décadas.

El origen de PlayStation no fue por venganza

La historia tradicional sugiere que el primer sistema de Sony surgió como una revancha comercial por la ruptura de su colaboración con Nintendo. Kutaragi niega rotundamente esto, explicando que nunca existió ningún sentimiento de traición entre ambas compañías. En una entrevista con The Game Business, el japonés afirmó que la relación era cordial y que él mismo mantuvo vínculos personales con ejecutivos de la firma japonesa.

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Sus palabras contrastan directamente con la interpretación popular de que Sony buscaba demostrar su poder tras el fracaso del proyecto conjunto. Kutaragi enfatizó que la motivación era puramente técnica, ya que desarrollar un reproductor basado en gráficos por computadora en tiempo real era algo que nadie había imaginado posible en el siglo veinte.

La ruptura del acuerdo con Philips

Para entender el contexto, es necesario回顾 los eventos a finales de los años ochenta, cuando Sony y Nintendo comenzaron a trabajar juntos. El objetivo era crear un accesorio para Super Nintendo que permitiera ejecutar juegos en CD-ROM. Este proyecto se presentó públicamente durante el Consumer Electronics Show de mil novecientos noventa y uno.

No obstante, Nintendo sorprendió al anunciar una alianza con Philips para desarrollar una solución similar. Esta decisión dejó a Sony ante un escenario inesperado y obligó a la compañía a replantear sus planes comerciales. Finalmente, Sony decidió continuar con el desarrollo de su propia plataforma independiente.

El éxito comercial y los lazos personales

Así nació el primer PlayStation, que debutó en Japón en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. La consola se convirtió rápidamente en un éxito comercial sin precedentes, aunque este episodio alimentó la idea de que la empresa quería demostrar algo a su ex socio. Kutaragi insiste en que su motivación era diferente a la narrativa de venganza.

El antiguo directivo aprovechó la oportunidad para hablar del cariño que todavía siente por Nintendo, responsable de franquicias icónicas como Super Mario y The Legend of Zelda. Kutaragi recordó que mantenía comunicación frecuente con sus representantes y que uno de ellos se convirtió en su mejor amigo en el ámbito de los negocios.

Las declaraciones de Kutaragi ofrecen una perspectiva humanizada sobre una de las separaciones más importantes en la historia de los videojuegos. Sus palabras demuestran que, detrás de las decisiones empresariales que transformaron la industria, existen relaciones profesionales y personales que no terminaron en malos términos. La innovación tecnológica, no el rencor, fue el motor real de este cambio de paradigma en la industria.