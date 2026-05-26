Ken Levine's New Game 'Judas' Takes Years to Develop, Could Launch in 2027-2029

Ken Levine, the creative mind behind games like 'Bioshock' and 'Deus Ex,' has been working on a new project for over a decade. 'Judas' is a game that requires a lot of time and resources to develop, and its release date is still uncertain. The game is expected to be released in 2027-2029, but the current state of the industry suggests that a launch within 3 years would be more suitable.

El creativo comenzó a hablar de su proyecto desde 2014 y ya lleva más de una década tratando de que se haga realidad. Sin embargo, también tiene fama de ser meticuloso y de dedicar muchos años al desarrollo de sus obras.

Tras el final de Hoy, sabemos que el creativo trabaja en un nuevo juego llamado Judas, pero "para variar" está llevando mucho tiempo para hacerse realidad y para dar paso a una nueva franquicia. Podría ver la luz en algún momento entre abril de 2027 y marzo de 2029. Si consideramos el estado actual de la industria, lo sensato es apostar por un lanzamiento dentro de 3 años.

Tiene una estructura tradicional, por lo que necesita una ventana amplia de tiempo para lograr su desarrollo y garantizar un lanzamiento sin problemas. Que cambio mucho durante su proceso de desarrollo e incluso requirió la ayuda de Rod Fergusson para lograr su lanzamiento. El juego se desarrolla en una nave espacial donde las decisiones del jugador cambian la relación con los personajes y el rumbo de la historia.

A diferencia de otros títulos más lineales, aquí las acciones tienen consecuencias importantes, lo que hace que cada partida pueda sentirse distinta. Su estilo combina acción, exploración y narrativa, con una atmósfera futurista llena de tensión y misterio. Ken Levine ha mencionado que el objetivo es ofrecer una experiencia donde las relaciones entre personajes reaccionen de forma más dinámica e impredecible





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Ken Levine Judas Game Development Release Date Industry State

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