Ken Paxton gana las primarias republicanas en Texas y su historial preocupa al partido de cara a las elecciones

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, se aseguró la nominación republicana al Senado tras una victoria aplastante en la segunda vuelta de las primarias. Su triunfo, celebrado por Donald Trump, refuerza la influencia del expresidente, pero su pasado plagado de escándalos y un juicio político genera inquietud en el partido por el riesgo de perder un escaño histórico en Texas en noviembre.

El triunfo de Ken Paxton en las primarias republicanas de Texas para la nominación al Senado de Estados Unidos ha reafirmado la influencia de Donald Trump sobre el partido, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Paxton, actual fiscal general del estado, se enfrentará en noviembre al candidato demócrata, y su victoria en la segunda vuelta, con cerca del 64% de los votos, según reportes de medios estadounidenses, fue contundente. Trump, desde su plataforma Truth Social, celebró el resultado y pronosticó que Paxton se convertirá en un senador fantástico, con sentido común y respetado por todos, destacando la inmensa victoria del martes.

Este escenario ilustra el control que el expresidente mantiene sobre las bases republicanas, pese a algunas disidencias en Washington, especialmente tras decisiones como la de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita la redistribución electoral destinada a favorecer a minorías. Sin embargo, el historial de Paxton está marcado por numerosos escándalos legales, éticos y personales, lo que genera preocupación entre algunos sectores del partido.

El fiscal general enfrentó un juicio político en 2023 del que finalmente fue absuelto, pero estos episodios podrían influir en las elecciones generales de noviembre. Algunos republicanos temen que Paxton convierta una ventaja que la derecha considerasegura en una oportunidad para que los demócratas ganen un escaño senatorial en Texas por primera vez en más de 30 años. Esta posibilidad añade incertidumbre a una contienda que, en un estado ultraconservador, parecía tener un desenlace casi seguro para el GOP.

El contexto de esta primaria también incluye episodios de fuerte retórica durante la campaña. Paxton no escatimó ataques contra su rival, al que calificó como el peor candidato de Texas que haya visto jamás, y anunció la organización de mítines para apoyar al aspirante republicano.

A nivel estatal, figuras como un seminarista presbiteriano han emergedo para argumentar que no se debe dejar a la derecha la exclusividad del mensaje de la Biblia, mostrando una complejidad ideológica que trasciende la mera afiliación partidista. En conjunto, la elección de Paxton como candidato republicano en Texas es un reflejo de la dinámica actual del partido, donde la sombra de Trump y las divisiones internas configuran el panorama de cara a las elecciones de medio término.

El resultado final en noviembre podría definir no solo un escaño, sino también la estrategia futura del conservadurismo en uno de los estados más influyentes del país





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