Kenia López Rabadán respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y pide no descalificarlo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, apoya el informe de la ONU sobre desapariciones en México, contrastando con el rechazo del gobierno federal. Insta a la búsqueda de soluciones y evitar la politización de la tragedia.

Kenia López Rabadán , presidenta de la Cámara de Diputados, expresó este lunes su apoyo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México , instando a evitar su descalificación. A diferencia de la postura de rechazo del Gobierno Federal, la legisladora enfatizó que reconocer el documento no implica una oposición al Estado mexicano, sino la aceptación de una problemática que ha convertido al país en un preocupante referente mundial.

López Rabadán, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que reconocer el informe de la ONU es fundamental para abordar la alarmante cifra de personas desaparecidas en México. La diputada argumentó que esta acción es un paso necesario para buscar soluciones y detener las desapariciones, y no una crítica al gobierno. \La legisladora panista destacó la sombría posición de México en las estadísticas globales, liderando negativamente con más de 100 mil personas desaparecidas, 72 mil restos humanos sin identificar, un incremento de 20 mil desde la visita del Comité en 2021, y más de 4 mil 500 fosas clandestinas localizadas. López Rabadán subrayó la importancia de no politizar ni partidizar la situación de los desaparecidos, argumentando que estos casos involucran familias, vidas e historias que merecen justicia. La diputada lamentó que los desaparecidos sean utilizados para fines políticos, enfatizando que su sufrimiento no debe ser instrumentalizado por ningún partido. Además, insistió en la necesidad de priorizar la búsqueda de soluciones efectivas para prevenir futuras desapariciones. La diputada señaló que es crucial dejar de lado la justificación y centrarse en la implementación de mecanismos concretos para combatir este flagelo.\Frente a la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desestimó el informe y respaldó al Gobierno Federal, la presidenta de la Cámara de Diputados fue crítica, aunque sin mencionar directamente a la institución. López Rabadán instó a dejar de lado la búsqueda de justificaciones y, en cambio, enfocarse en la creación de soluciones efectivas para detener las desapariciones en el país. La diputada recalcó la urgencia de abordar este problema con seriedad y compromiso, poniendo de manifiesto la necesidad de colaboración entre todos los sectores para enfrentar esta crisis humanitaria. Además, resaltó la importancia de escuchar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y de implementar medidas que permitan garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos mexicanos. López Rabadán concluyó reiterando su compromiso con las familias de las víctimas y su firme determinación de trabajar para que se haga justicia





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desapariciones ONU México Kenia López Rabadán Derechos Humanos Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Informe de la ONU sobre desaparecidos en México: una esperanza para las familias buscadorasEl Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó que la decisión del CED de Naciones Unidas abre una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional frente a la crisis de desapariciones en el país.

Read more »

CDMX acusa omisiones en informe de la ONU sobre desapariciones en MéxicoEl gobierno capitalino consideró grave que en el documento no se haya incluido evidencia presentada por el Estado mexicano y señaló que los resultados del informe “son cuestionables”, pues —asegura— el comité no valoró adecuadamente las medidas adoptadas para enfrentar el...

Read more »

Brugada critica informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en MéxicoLa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se une a la crítica del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que señala indicios de desapariciones forzadas en México. El informe, basado en información oficial y visitas al país, es rechazado por la administración actual, que cuestiona el periodo analizado y la exclusión de información proporcionada por el gobierno.

Read more »

López Rabadán advierte que México no debe ser referente en desapariciones; ONU pide revisar crisis urgenteLa diputada citó cifras oficiales de desaparecidos y restos sin identificar, y pidió erradicar impunidad y mejorar capacidades forenses

Read more »

Kenia López llama a no descalificar informe de la ONU sobre desapariciones en MéxicoLa presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, instó a no menospreciar el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, enfatizando la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones efectivas. Criticó la postura de quienes han rechazado las conclusiones del informe, abogando por la colaboración y el reconocimiento de la crisis.

Read more »

Clara Brugada cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en MéxicoLa Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, critica el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, argumentando que extrapola datos y no refleja la realidad actual. El gobierno capitalino también respalda la postura del Gobierno Federal, cuestionando la metodología y conclusiones del informe.

Read more »