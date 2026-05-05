Kenia López Rabadán respalda periodo extraordinario para reformar elección del Poder Judicial

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su apoyo a un periodo extraordinario de sesiones para modificar las reglas electorales, incluyendo la elección del Poder Judicial. La diputada panista destacó la necesidad de evitar la interferencia del crimen organizado en los comicios y la protección de los programas sociales. Además, se abordaron temas como la suspensión de pagos a estudiantes de la Fundación Politécnico y el arranque de campañas en Coahuila.

La diputada Kenia López Rabadán , presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su apoyo a la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de reformar el proceso de elección del Poder Judicial .

Durante una conferencia de prensa en Torreón, Coahuila, la legisladora del PAN destacó que aún existe tiempo para modificar las reglas electorales, incluyendo el cambio de fecha de las elecciones, con el fin de garantizar que el crimen organizado no interfiera en los comicios, ni defina campañas ni candidatos, ni introduzca recursos ilícitos. Además, López Rabadán enfatizó la necesidad de evitar que los programas sociales sean utilizados como herramienta de coerción para obtener votos, así como la prohibición de que los empleados públicos sean obligados a contribuir con dinero a las campañas políticas.

En este contexto, la diputada albiazul mencionó que los grupos parlamentarios están trabajando en un acuerdo que, de concretarse, obligaría a realizar un periodo extraordinario en mayo. Asimismo, abordó la importancia de proteger la integridad de los procesos electorales, destacando que prácticas como el uso de recursos públicos para financiar campañas son ilegales, inmorales y un abuso de poder.

Por otro lado, en el marco del arranque de las campañas en Coahuila, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, resaltó el tema de la seguridad y el trabajo del gobernador del estado, único gobernado por su partido. En otro orden de ideas, la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla se convirtió en una oportunidad para rendir homenaje al gobierno de Estados Unidos.

Además, se dio a conocer que el pasado 23 de marzo, los estudiantes de la Fundación Politécnico fueron notificados sobre la suspensión de los pagos para su manutención, medida que fue justificada como de carácter preventivo y temporal





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