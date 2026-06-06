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Kenia Os pide respeto tras incidente en el aeropuerto

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Kenia Os pide respeto tras incidente en el aeropuerto
Kenia OsIncidente En El AeropuertoPrensa
📆6/6/2026 2:38 AM
📰El_Universal_Mx
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La cantante Kenia Os lanzó un comunicado en el que expresó su preocupación por el incidente en el aeropuerto en el que recibió empujones y un golpe en el cuello de parte de la prensa.

La cantante Kenia Os lanzó un comunicado en el que expresó su preocupación por el incidente en el aeropuerto en el que recibió empujones y un golpe en el cuello de parte de la prensa.

La intérprete señaló que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo debido a que personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, lo que la dejó en una posición vulnerable. Kenia pidió respeto hacia su tiempo, espacio personal e integridad como persona y aseguró que regresaba de una intensa semana de trabajo en España. La cantante habitualmente suele atender a la prensa, pero en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo.

Kenia concluyó pidiendo respeto hacia su silencio y espacio. El incidente ocurrió cuando la intérprete intentaba llegar a la camioneta que la esperaba, y se observa un intercambio de empujones entre reporteros y miembros de su equipo de seguridad en las imágenes. De acuerdo con algunos reportes, Kenia habría recibido accidentalmente un golpe en el cuello durante el incidente.

Sin embargo, la cantante señaló posteriormente que la agresión provino de la prensa. La cantante compartió un mensaje en su canal de Instagram en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió respeto hacia su tiempo, espacio personal e integridad como persona.

Kenia también explicó que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo porque, según su versión, personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, situación que la dejó en una posición vulnerable tanto a ella como a sus seguidores y a los propios representantes de los medios. La cantante agregó que, aunque habitualmente suele atender a la prensa, en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo. Kenia concluyó pidiendo respeto hacia su silencio y espacio.

El incidente ocurrió cuando la intérprete intentaba llegar a la camioneta que la esperaba, y se observa un intercambio de empujones entre reporteros y miembros de su equipo de seguridad en las imágenes. De acuerdo con algunos reportes, Kenia habría recibido accidentalmente un golpe en el cuello durante el incidente.

Sin embargo, la cantante señaló posteriormente que la agresión provino de la prensa. La cantante compartió un mensaje en su canal de Instagram en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió respeto hacia su tiempo, espacio personal e integridad como persona.

Kenia también explicó que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo porque, según su versión, personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, situación que la dejó en una posición vulnerable tanto a ella como a sus seguidores y a los propios representantes de los medios. La cantante agregó que, aunque habitualmente suele atender a la prensa, en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo. Kenia concluyó pidiendo respeto hacia su silencio y espacio.

El incidente ocurrió cuando la intérprete intentaba llegar a la camioneta que la esperaba, y se observa un intercambio de empujones entre reporteros y miembros de su equipo de seguridad en las imágenes. De acuerdo con algunos reportes, Kenia habría recibido accidentalmente un golpe en el cuello durante el incidente.

Sin embargo, la cantante señaló posteriormente que la agresión provino de la prensa. La cantante compartió un mensaje en su canal de Instagram en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió respeto hacia su tiempo, espacio personal e integridad como persona.

Kenia también explicó que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo porque, según su versión, personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, situación que la dejó en una posición vulnerable tanto a ella como a sus seguidores y a los propios representantes de los medios. La cantante agregó que, aunque habitualmente suele atender a la prensa, en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo. Kenia concluyó pidiendo respeto hacia su silencio y espacio.

El incidente ocurrió cuando la intérprete intentaba llegar a la camioneta que la esperaba, y se observa un intercambio de empujones entre reporteros y miembros de su equipo de seguridad en las imágenes. De acuerdo con algunos reportes, Kenia habría recibido accidentalmente un golpe en el cuello durante el incidente.

Sin embargo, la cantante señaló posteriormente que la agresión provino de la prensa. La cantante compartió un mensaje en su canal de Instagram en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió respeto hacia su tiempo, espacio personal e integridad como persona.

Kenia también explicó que su equipo de seguridad no logró llegar a tiempo porque, según su versión, personal del aeropuerto la retiró de la zona de aduanas, situación que la dejó en una posición vulnerable tanto a ella como a sus seguidores y a los propios representantes de los medios. La cantante agregó que, aunque habitualmente suele atender a la prensa, en esta ocasión no se sentía preparada para hacerlo. Kenia concluyó pidiendo respeto hacia su silencio y espacio

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