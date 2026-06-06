Kenia Os y Peso Pluma anuncian el fin de su relación con un comunicado conjunto tras incidente en el aeropuerto

La popular pareja del entretenimiento mexicano confirmó su separación mediante un mensaje en el que destacan que la decisión se da con amor y respeto. La declaración surge después de que Kenia Os fuera agredida por reporteros al arribar al AICM. Ambos artistas pidieron privacidad en este momento personal.

Hace unas semanas, los rumores sobre la ruptura de una de las parejas más populares del espectáculo mexicano, Kenia Os y Peso Pluma , tomaron fuerza.

Tras días de especulaciones, la propia cantante y creadora de contenido confirmó el fin de la relación este sábado mediante un comunicado conjunto. El mensaje, que comenzó a circular en redes horas después de que Kenia Os fuera agredida por reporteros al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, subraya que la decisión se tomó con "amor y respeto".

En el texto, ambos artistas expresan que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecen el cariño del público y solicitan que se respete su decisión en este momento personal. La pareja, que era conocida por compartir abiertamente viajes, proyectos profesionales y mensajes de admiración en redes, había generado preocupación entre sus seguidores tras dejar de interactuar en línea.

Recientemente, durante un concierto en Monterrey, Kenia Os rompió en llanto sobre el escenario y dijo: "Los necesito mucho", mientras que Peso Pluma también se mostró emotivo en presentaciones de su gira por Estados Unidos. Su historia de amor comenzó en julio de 2024, durante la grabación del videoclip de "TOMMY & PAMELA", colaboración que realizaron juntos. Según relató Kenia, surgió una conexión especial, aunque en ese momento el cantante mantenía otra relación.

Meses después, ya ambos solteros, retomaron contacto a través de redes sociales, formando parte de sus respectivos grupos de "mejores amigos" en Instagram. Un momento clave fue cuando Kenia compartió una historia preparando un asado sinaloense, a lo que Peso Pluma comentó sorprendido por su habilidad culinaria, típica de su estado natal. Las especulaciones sobre un romance se intensificaron a inicios de 2025, después de ser vistos juntos en la Pegasus World Cup de Miami.

El comunicado oficial cierra con un agradecimiento y las firmas de ambos, marcando el final de una relación que captó la atención de millones





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kenia Os Peso Pluma Ruptura Comunicado Relación Agresión Reporteros AICM Corridos Tumbados Redes Sociales México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Golpean a Kenia Os en el AICM y reacciona: ‘Pido respeto a mi silencio y espacio’Tras zafarrancho con la prensa

Read more »

Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura: comunicado oficial y agradecimiento a sus fansLos cantantes Kenia Os y Peso Pluma anuncian oficialmente el fin de su relación sentimental mediante un comunicado conjunto publicado el 6 de junio, solicitando respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo recibido.

Read more »

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación, después de más de 1 año ¿Por qué se separaron?Se acabó el sueño de amor

Read more »

Kenia Os y Peso Pluma concluyen su relaciónLa pareja pop mexicana Kenia Os y Peso Pluma han decidido terminar su relación de manera cordial, anunciando el fin de su etapa conjunta tras poco más de un año de colaboración artística y presencia en redes. Ambos artistas prefirieron un cierre discreto y solicitaron respeto por su privacidad, mientras se analizan las razones y la reacción del público.

Read more »