Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura: comunicado oficial y agradecimiento a sus fans

Los cantantes Kenia Os y Peso Pluma anuncian oficialmente el fin de su relación sentimental mediante un comunicado conjunto publicado el 6 de junio, solicitando respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo recibido.

Después de varios días de intensos rumores y especulaciones en las redes sociales sobre la posible ruptura entre la cantante mexicana Kenia Os y el artista urbano conocido como Peso Pluma , los propios protagonistas han puesto fin a las conjeturas con una declaración oficial.

En la mañana del sábado 6 de junio, ambos artistas publicaron un comunicado conjunto en el que anunciaron de manera clara y respetuosa que habían decidido concluir su relación sentimental. La noticia llegó en un momento en que la comunidad de seguidores de ambos se encontraba particularmente inquieta, tras observar a Kenia Os visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos durante un concierto reciente, lo que alimentó aún más la incertidumbre sobre el estado de su vínculo amoroso.

El anuncio formal fue difundido después de un breve encuentro con la prensa de espectáculos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Kenia Os mantuvo una postura discreta y evitó responder directamente a las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, en las primeras horas del mismo día, los dos artistas compartieron un mensaje escrito en la que expresaron su decisión de terminar la relación "con amor, respeto y en los mejores términos".

El comunicado subrayó que siempre habían priorizado su privacidad y su integridad personal, y agradecieron el apoyo y el cariño que habían recibido de sus fanáticos a lo largo del tiempo que compartieron. Además, solicitaron respetar su decisión y su espacio durante este proceso, manifestando su gratitud por la comprensión de sus seguidores. Este anuncio marca el cierre de una etapa que, aunque breve, generó gran atención mediática y movilizó a sus comunidades digitales.

Kenia Os, conocida también como "La Patrona", y Hassna Kabande, cuyo nombre artístico es Peso Pluma, han sido una de las parejas más comentadas del panorama musical actual, combinando estilos y audiencias diferentes. A pesar de la ruptura, ambos aseguraron que el vínculo de respeto mutuo permanece y que seguirán enfocándose en sus carreras artísticas, manteniendo la distancia necesaria para preservar su bienestar emocional.

Los fanáticos, aunque sorprendidos, han reaccionado con mensajes de apoyo y deseos de felicidad para ambos en sus proyectos futuros, demostrando la capacidad de la audiencia para aceptar la evolución personal de sus ídolos sin perder el afecto y la admiración que los caracteriza





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