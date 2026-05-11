Kevin González muere un día después de reencontrarse con sus padres deportados

La conmovedora historia de un joven con cáncer terminal que logró reunirse con sus padres detenidos en EE.UU. termina en tragedia apenas un día después del reencuentro.

Kevin González, un joven de 18 años de edad con un cáncer terminal de colon que pasó semanas esperando a sus padres retenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, falleció en Durango, México, apenas un día después de rebrezarles de nuevo.

El reencuentro ocurrió el sábado 9 de mayo en la casa de su abuela materna, luego de que un juez federal en Arizona ordenara la liberación y deportación acelerada de Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya. La pareja había sido detenida el 14 de abril por ICE después de cruzar la frontera sin permiso para intentar ver a su hijo enfermo.

La historia del adolescente, nacido en Chicago pero criado en México, conmovió a personas en ambos lados de la frontera luego de que solicitara públicamente la liberación de sus padres para poder despedirse de ellos. Kevin sufría un cáncer de colon metastásico en etapa IV y, según informes médicos, ya no respondía a los tratamientos. Tras el esperado encuentro, la familia recuperó brevemente la esperanza.

Kevin incluso tuvo el ánimo de salir a pasear con sus padres; subió al auto y regresó sin complicaciones aparentes, pero al día siguiente su condición de salud empeoró drásticamente. Kevin González falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Su padre, Isidoro González, relató a N+ Univision que el joven se despidió de su madre con amor. Aunque brevemente recuperó el ánimo, su salud se deterioró rápidamente.

Kevin solo esperó a cumplir su sueño para descansar, según su padre, quien mencionó con voz quebrada que el joven parecía haber esperado únicamente ese momento para partir. El padre agregó que Kevin solo deseaba ese reencuentro antes de su muerte, que ocurrió el domingo 10 de mayo, justo en el Día de las Madres en México, y apenas unas horas después de reunirse con sus padres tras 25 días separados por la detención.

La familia, activistas, legisladores y el consulado mexicano trabajaron incansablemente en la gestión legal para reunir a Kevin con sus padres. El juez Federal Entry Bernal Celdrán ordenó la liberación el 7 de mayo, y un día después la pareja fue deportada a México para viajar a Durango y ver a Kevin con vida. Isidro González recuerda con dolor las últimas palabras de su hijo: ‘Estoy cansado, los quiero mucho y me voy’.

El joven celebraría su cumpleaños número 19 en los próximos días, pero el cáncer se llevó su vida demasiado pronto. Incluso ahora, mezclado con el dolor, Isidrorí está agradecido por el tiempo compartido con su hijo. El dolor que a-times perturba el alma del padre es tan grande que apenas encuentra el poder de expresar sus sentimientos. Norma, la madre de Kevin, también se encuentra inconsciente de consuelo.

Dalío González, lamenta los momentos irrepetibles. Una parte de nuestro corazón se nos fue, y nada será igual sin él. En medio de su duro duelo, el padre le dejó un mensaje último a su hijo: ‘Descanse en paz, mi hijo. Vuela alto, mijo, que algún día nos volvemos a ver’





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