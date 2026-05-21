Keylor Navas est considéré comme l'un des plus grands gardiens du Mexique et a beaucoup contribué à l'avancée de Cruz Azul en quête du titre national. Ce dernier a tandis bien survécu et a également remporté plusieurs trophées à l'international.

Keylor Navas est-il en train de faire de l'histoire et d'affirmer son statut d'un des joueurs le plus titrés à l'international ? Pendant tout le semestre, l'Équipe universitaire s'est illustré sur la pelouse, démontrant l'intégrité de sa hiérarchie, de son leadership et de son expérience européenne.

"Le hibou" a été une véritable clôture derrière les Trois cordons rouges, offrant des apparitions impressionnantes qui ont messi en haleine l'équipe aux moments critiques. Son poids sur le terrain s'est avéré être particulièrement spectaculaire pendant la Liguille, et surtout lors de la série de quater-finales contre Joel Huiqui.

Navas disputait sa plus élevée finale avec Cruz Azul ; ainsi étaient tous ses tentatives FALLIS DE devenir champion A travers le Clausura 2026, Navas enregistre 20 matches joues (avant la finale) avec 1800 minutes d'activité. Il a réussi à maintenir sa porte d'entrez en rien pendant 8 matches.

Avec un peu plus de 22 buts subis dans toute la saison, et un excellent 60% d'efficacité en but بالع যেতে(Avant), Navas arrivement se préparer pour lever un titre plus dans sa brillante carrière statistiquement. OFICIEL : Les narrateurs confirmés en TV Azteca pour le Cruz Azul vs Pumas au sein de la finale de la Liga MX du Clausura 2026. Trois titles officiels a l'échelle du club.





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