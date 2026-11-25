El Departament de Seguridad Nacional confirma que Kilmar Ábrego García salió voluntariamente de Estados Unidos para residir en España, cerrando un caso migratorio de alto perfil.

El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García abandonó Estados Unidos el martes para residir en España, marcando el cierre de un litigio migratorio que ha generado intensa controversia pública. El Departament de Seguridad Nacional confirmó oficialmente la autodeportación del centroamericano, quien se encuentra en una situación legal compleja tras ser acusado de graves delitos.

La salida voluntaria y las acusaciones oficiales

El Departament de Seguridad Nacional declaró que Ábrego García salió del país de manera voluntaria, poniendo fin a su estancia en territorio estadounidense tras meses de disputas judiciales. La agencia federal justificó la decisión señalando que el salvadoreño era un delincuente que representaba una amenaza para la seguridad pública.

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Funcionarios del Departamento acusaron a Ábrego García de tráfico de personas, violencia doméstica y pertenencia a la Mara Salvatrucha. El DHS afirmó en un comunicado que prometió al pueblo estadounidense que este presunto depredador no permanecería en el país. La salida del individuo se enmarca en la agenda de deportaciones a gran escala impulsada por el presidente Donald Trump.

El trasfondo del arresto y la controversia legal

Ábrego García fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado inicialmente a una prisión en El Salvador. Posteriormente, un funcionario reconoció que este traslado fue un error administrativo, lo que desencadenó una serie de acciones legales para evitar una segunda deportación a países africanos propuestos por la administración.

Un juez de inmigración había dictaminado en 2019 que no podía ser deportado a El Salvador debido a las amenazas que una pandilla había dirigido hacia su familia. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump logró traerlo de regreso a Estados Unidos en junio de 2025 tras obtener una acusación formal por tráfico de personas en Tennessee.

Reacciones de defensores y la postura europea

El senador de Maryland Christopher Van Hollen expresó su alivio por la seguridad de Ábrego García, describiéndolo como un hombre libre que finalmente podría elegir su país de residencia. El legislador destacó que el individuo se mudará a un país de su elección, libre de la persecución gubernamental que ha caracterizado este caso.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional criticó la política de fronteras de España, sugiriendo que las normas europeas facilitaron la entrada de migrantes ilegales. La agencia federal publicó una declaración que vinculaba la elección de destino de Ábrego con las críticas a las políticas fronterizas del país europeo.

Implicaciones políticas y el papel de los grupos de apoyo

La partida de Ábrego García coincide con un periodo de intensificación de la ofensiva migratoria federal, que prometía expulsar a un millón de personas anuales. Esta cifra se vio respaldada por una inyección de fondos del Congreso que permitió aumentar el personal de agentes de inmigración y las capacidades de detención.

Ábrego García, quien tiene esposa e hijo nacidos en Estados Unidos, fue visto el martes en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles acompañado de su familia y representantes de We Are CASA. Este grupo de defensa ha brindado apoyo continuo al salvadoreño durante toda la duración del litigio legal.